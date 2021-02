Ponen la lupa en las entradas de Cali para frenar ingreso de droga

Natalia Moreno Quintero

Las autoridades de Cali anunciaron que van a reforzar los operativos de control en las entradas de la ciudad. Esto luego de un diagnóstico de seguridad, que evidenció que el narcotráfico y el microtráfico continúan influyendo en los índices de violencia de la capital del Valle.



Incluso, indicaron que el transporte y comercialización de estupefacientes provenientes de Nariño, Cauca, Putumayo y otros municipios del Valle, están generando una problemática en Cali, ya que las estadísticas detallaron que varios de los homicidios que se han reportado en la ciudad este año están relacionados con microtráfico.



De hecho, un informe del Observatorio de Seguridad de Cali evidenció que entre el 1 de enero y el 6 de febrero, el microtráfico fue el presunto móvil de al menos el 6,7 % de los 104 asesinatos registrados hasta esa fecha en la capital del Valle. Según el reporte, en lo que va corrido del 2021, en la ciudad se han presentado 126 muertes violentas.



Por lo cual, con el fin de contrarrestar el narcotráfico y también la relación de este con otros delitos como el homicidio, las autoridades explicaron que la estrategia se va a implementar en cooperación con el Ejército, que será la institución encargada de realizar los operativos de control en todos los puntos de ingreso a la ciudad.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, afirmó que este año van a trabajar mancomunadamente con la Fuerza Pública en la coordinación regional de las acciones de seguridad porque la ciudad se está viendo afectada por los problemas del suroccidente colombiano, relacionados con el narcotráfico.



Asimismo, comentó que para que la lucha contra el transporte y comercialización de droga pueda tener mayor impacto tanto en la ciudad como en la región, es necesario implementar diálogos con alcaldes, gobernadores y secretarios de seguridad de los territorios en los hay presencia de la dinámica del narcotráfico.



“Vamos a hacer énfasis en el tema del microtráfico, parte del impacto del narcotráfico que hay en Cali se produce por el transporte de droga que viene de Putumayo, Cauca y Nariño hacia la ciudad, por eso se fortalecerá el control con el Ejército”, acotó Rojas.



Entre tanto, la Policía Metropolitana de Cali también informó que en lo que va corrido del año, en el área metropolitana de la capital del Valle se han incautado 2333 kilogramos de sustancias estupefacientes y, también, se han capturado 169 personas por tráfico de narcóticos.



De igual forma, precisaron que en un operativo realizado por la Fuerza Pública en el barrio Calimío, en el oriente de la ciudad, se incautaron alrededor de 9400 gramos de alucinógenos, 320 dosis de drogas sintéticas y más de 200 discos de cocaína. Y detallaron que en enero, solo en Cali, fueron incautados 293 kilos de estupefacientes.

"En Cali este fenómeno influye en los índices de seguridad, por eso se debe invertir en diversas estrategias de vigilancia y control”. María Isabel Gutiérrez Exdirectora de Cisalva

Con relación a esta problemática, expertos aseguraron que en Cali se requiere que la lucha contra el fenómeno del microtráfico sea una prioridad porque si no se toman medidas eficientes, este va a llevar a que a mediano y largo plazo la ciudad tenga índices de violencia superiores.



Frente a esta situación, María Isabel Gutiérrez, exdirectora del Instituto Cisalva, mencionó que aunque los operativos de control sí pueden servir, también es necesario que se considere que la droga no entra a la ciudad solo por las carreteras, por lo cual, estos podrían contribuir a que la gente utilice otros medios para ingresarla.



Además, Gutiérrez también recalcó que las autoridades deben evaluar que esta es una medida intermedia que no es la solución a la problemática porque “en Cali hay una red ilegal de distribución que ha generado un mercado interno de droga y como en la ciudad esta no se cultiva, entonces obviamente esta ingresa de otra parte”.



Y agregó que “este fenómeno claramente se debe controlar porque influye en los índices de seguridad de Cali porque por este se presentan ajustes de cuentas, lesiones interpersonales, lucha de territorios, competencia por la distribución de la droga, que son situaciones que muchas veces terminan en conflictos interpersonales, riñas y homicidios”.



A su vez, Javier Carranza, analista en seguridad ciudadana, recalcó que el ingreso de estupefacientes sí está afectando la seguridad de Cali y explicó que esto sucede porque por su ubicación geográfica y entorno sociocultural, la capital del Valle es un punto de llegada no solo de droga, sino también de armas y dinero.



“En la ruta nacional e internacional del narcotráfico Cali es un paso obligado que facilita el transporte de cargamentos. En las entradas se pueden incautar kilos o algunas toneladas de droga, pero mientras siga existiendo ese flujo constante de narcóticos la gente va a buscar la forma de ingresarla y comercializarla”, dijo Carranza.



Finalmente, el comandante de la Policía de Cali, general Juan Carlos Rodríguez, dijo que para contrarrestar este y otros delitos, en la ciudad “a parte de la presencia policial, la identificación de los puntos críticos y los grupos delictivos, tenemos que mejorar la comunicación con la ciudadanía”.