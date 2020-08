Masacre en el oriente de Cali: Fuerza Pública no estaría involucrada, asegura la Policía

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Policía dice que miembros de la institución no estarían involucrados en masacre de menores

El mayor general Jorge Vargas, director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, afirmó que hasta el momento no tiene indicios de que miembros de dicha institución puedan estar involucrados en la masacre de los cinco menores de edad asesinados en el barrio Llano Verde, oriente de Cali.



"En esa revisión que estamos haciendo encontramos el procedimiento de la Policía ajustado a la ley", dijo Vargas.



Según el uniformado, "las entrevistas de los policías con las personas que denunciaron los hechos están dando claridad sobre esa actuación".



Por ahora, no habría elementos, ni indicios que permitan a las autoridades relacionar a miembros de la institución con la investigación del caso.



"Hasta el momento", dijo Vargas, no tienen como afirmar que la Policía "actuó de manera diferente al esclarecimiento" de los hechos.

Investigaciones



Tras una semana de la masacre, ocurrida el pasado martes 11 de agosto, las autoridades continúan sin entregar una hipótesis clara sobre los asesinatos.



Pero, señala Vargas, "hay avances significativos en términos técnicos. Se están haciendo unos peritajes científicos en el lugar de los hechos, con otros elementos encontrados, que pueden dar luces a las teorías del caso que se han construído".



"Se ha ampliado en todo el espectro la investigación: en las redes, en la parte tecnocientífica, en laboratorio biológico, topográficamente y en las entrevistas con personas que nos están dando información", expuso.



Las autoridades ofrecen hasta $200 millones de recompensa por información que permita esclarecer la masacre de los cinco menores de edad.



Respecto a la detonación de una granada cerca al CAI de Policía del barrio Llano Verde, que dejó una persona muerta y una docena de heridos el jueves 13 de agosto, aseguró que también están adelantando una investigación.