Plan cazador en el Valle: ¿en qué consistió y cuáles fueron sus resultados?

El pasado fin de semana se colocó en marcha en Cali y el Valle la estrategia de la Policía Nacional denominada Plan Cazador, cuyo objetivo es la verificación del cumplimiento de la medida de casa por cárcel de las personas detenidas y realizar controles en las principales vías de la región y de la ciudad para evitar el tráfico de estupefacientes.

Producto de los diferentes operativos las autoridades lograron la incautación de 2000 kilogramos de marihuana tipo Creepy, en diferentes vías del Valle del Cauca, en los municipios de Sevilla, Bugalagrande y Bolívar.



Una de estas incautaciones se presentó en la vía Cali - Andalucía, en el peaje de Betania, donde una camioneta hizo caso omiso al pare y huyó del lugar. Sin embargo, las autoridades lograron ubicar el vehículo abandonado en el perímetro urbano del municipio de Andalucía y al revisar su interior, hallaron 129 paquetes de diferentes tamaños que contenían 600 kilogramos de marihuana.



Otra de las incautaciones fue la que se registró en la vía la Paila - Armenia, exactamente en el kilómetro 20, en el municipio de Sevilla. En este lugar las autoridades lograron la captura en flagrancia de un hombre que conducía un camión marca Jac, color plata, modelo 2008, en el que transportaba como carga cajas de diferentes productos en las que iban ocultos 450 kilos de marihuana en paquetes de diferentes formas y tamaños.



“Estas dos toneladas de marihuana que incautamos en diferentes operativos están avaluadas en más de $1000 millones aproximadamente. Además, en medio de los operativos se capturaron seis personas, entre ellas un menor de edad por el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes”, explicó Ever Yovanni Gómez, comandante de la Policía Valle.



Uno de los resultados del Plan Cazador en Cali fue la incautación de 10 kilos de marihuana en una empresa de envíos nacionales, sustancia que estaría envuelta en 10 bolsas plásticas en una caja y lista para salir con destino a Cúcuta.



“Este es un plan integral para recuperar la autoridad y el control de la ciudadanía. Como primera medida tenemos el registro de las personas que están privadas de la libertad o con detención domiciliaria y estamos verificando que la estén cumpliendo. Además, tenemos el listado de las personas con antecedentes y por eso en diversos sectores de la ciudad estamos pidiendo identificación para hallar a quienes tienen pendientes con la justicia”, aseguró Jimmy Dranguet, secretario de seguridad de Cali.

Uno de los lugares que más se impactó fue la Comuna 18, lugar donde están ubicados barrios como Meléndez, Los Chorros, Caldas y Nápoles, entre otros. Allí se realizaron verificaciones de antecedentes a quienes se desplazaban en motocicletas y se logró la captura de un hombre que tenía una orden judicial vigente por ser el presunto asesino de una menor de 16 años.





¿Qué tan efectivo es este plan?

“El Plan Cazador se desarrolla desde hace algunos años y si se implementara en todas las ciudades y a nivel país daría mejores resultados. Esta estrategia es una muestra de que si se hacen bien las cosas se pueden lograr objetivos. Es claro que se está moviendo mucho ilícito por las carreteras del país y por eso es clave hacer controles a quienes se desplazan en los buses intermunicipales porque allí se mueve mucha gente con orden judicial”, explicó Héctor Herrera, exuniformado de la Policía.



Para él es clave que se siga implementando en otros lugares y no en los mismos que ya se intervino. Además, sostiene que los puestos de control tienen que ser móviles, esporádicos y acompañados por el Ejército para que apoyen a la Policía.



“Sería bueno que en los puestos de control hubiese un sistema de rayos x porque la droga se está moviendo en los llamados correos humanos a nivel nacional”, recomendó.



Por otra parte, el experto en seguridad Alberto Sánchez, afirmó que es importante la idea de incrementar la actividad operacional para realizar operativos fortuitos, pues de esta manera se ve impactada la actividad criminal que está muy estructurada como la que no lo está.



“Sin embargo, estos operativos son muy desgastantes para las autoridades porque es muy difícil mantener el ritmo. Es muy importante mantener esta clase de operativos fortuitos siempre y cuando haya un plan judicial entre Policía y Fiscalía, todo con el fin de golpear judicialmente a las estructuras criminales.