Piden mejorar la seguridad en el puente vehicular de la Avenida Ciudad de Cali

Alejandro Cabra Hernandez

Como un “foco de inseguridad” varios ciudadanos describieron la zona que rodea al puente de la Avenida Ciudad de Cali, que conecta el sur con el oriente de la capital del Valle.



Solo la semana pasada, mientras una patrulla de la Policía Metropolitana perseguía a un presunto delincuente, al llegar a uno de los puntos del puente hallaron un cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 25 años, que al parecer habría fallecido por una sobredosis.



Asimismo, un habitante del barrio Ciudad 2000 denunció que desde la inauguración del puente la inseguridad incrementó en el sector.

“Por allí mantienen muchos jóvenes, llegan de otros barrios de Cali y se les ve por Ciudad 2000 y El Caney con intenciones no muy buenas, más que todo para robar”, aseguró.



Además, el ciudadano afirmó que otra de las problemáticas del puente radica en que se instalan algunos habitantes de calle y aunque el cuadrante de la Policía los ha desalojado, ellos terminan volviendo.



Por su parte, Rocío Selene Ruiz, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Valle del Lili, enfatizó en que no están en contra de la comunidad que viene de otras partes de la ciudad porque reconocen que hay gente de bien, sino contra los delincuentes porque debido a ellos “desde que se aperturó el puente se incrementó la inseguridad en el sector, se conocen de bastantes casos de robos a personas, vehículos, residencias y establecimientos de comercio”.



A su vez, Eduard Córdoba, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Caney, expresó que otra de las problemáticas a raíz de la infraestructura es la venta de droga. Un grupo de jóvenes se instala a altas horas de la noche a consumir y vender drogas, práctica que aumentó la inseguridad.



Los residentes de los barrios Valle del Lili, El Caney, Ciudad 2000 dirigieron las mismas peticiones a las autoridades frente a este tema. Solicitaron que coloquen un CAI fijo en la zona para que dé respuesta temprana a los hechos delincuenciales que se están presentando en esta zona del sur de la ciudad.



Frente a esto, la concejal Tania Fernández lamentó la situación de inseguridad que está atravesando la ciudad en algunos sectores como el oriente y el sur, por eso “desde el Concejo he insistido en un trabajo articulado con la Policía Nacional, el Ejército y la Alcaldía de Cali para coordinar patrullajes en las zonas más sensibles”.



A su vez, el cabildante Roberto Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie los hurtos y así los ladrones no queden libres después de un hecho delincuencial. Asimismo, acotó que la Alcaldía debe realizar un plan integral para contrarrestar el hurto en la ciudad.



Ante los líos entorno al puente que conecta el oriente y sur de la ciudad, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, planteó que “desde la Alcaldía debemos pensar en la ejecución de una serie de obras a fin de que garanticen la seguridad ciudadana de esta zona y otros sitios de Cali. No solo la construcción de un CAI, sino un conjunto de nuevas infraestructuras”.



El Secretario insistió en que para evitar futuros focos de inseguridad a raíz de proyectos urbanísticos es importante tener presente estudios de seguridad ciudadana.