Piden más seguridad en la Loma de la Cruz para combatir el vandalismo

La comunidad de la Loma de la Cruz, que en los últimos días se ha visto afectada por actos vandálicos heredados desde las pasadas jornadas de protesta por el paro nacional, alzó la voz para pedir el apoyo de la Fuerza Pública en contra de la presencia de personas que no los dejan trabajar y que son ajenas al sector.



Es bien sabido que durante el paro nacional muchos CAI de Policía se vieron intervenidos por la euforia de los manifestantes, entre esos está el de la Loma de la Cruz, una jurisdicción que fue convertida en biblioteca.



Al respecto, un comerciante que pidió reserva de su nombre, reveló que “se tomó posesión del CAI y personas ajenas al sector se dieron a la determinación de que allí no seguiría ninguna jurisdicción, sino que iban a armar una biblioteca, y así nació nuestro problema”.



En relación a lo antes expuesto, El País habló con algunos de los habitantes y líderes del sector para conocer algunas de las problemáticas que los aquejan y que no se han solucionado en su totalidad.

Lea además: Entregan CAI del sector de Puerto Rellena que había sido ocupado por manifestantes

Quieren volver a trabajar

“Los artesanos de la Loma de la Cruz no hemos podido sacar nuestras ventas debido a que algunos módulos o locales comerciales están ocupados por la biblioteca y los espacios lúdicos creados por el paro, espacios que siempre fueron una idea genial, pero no en este sitio donde hay personas que se ganan la vida con el turismo y el arte”, dijo otro vendedor, que pidió reservar su nombre.



Y agregó que, “es por la actual inseguridad en la que está sumida el sector que las personas que nacimos y crecimos aquí nos encontramos preocupadas. Nosotros somos conscientes de la complejidad que conlleva ganarse un módulo, aquellos locales donde trabajamos y vendemos las artesanías, por tal razón no nos parece justo que debamos pedir permisos a personas desconocidas para estar tranquilos y trabajar. Lo único que queremos es que todos los actores de esta situación tengamos una sana convivencia”.



De igual forma, varios vecinos e incluso personas que frecuentan el sector de la Loma de la Cruz en busca de pasar un descanso, han manifestado que el síntoma de la protesta social y todo lo que esto generó a su alrededor, permanece aún en el ambiente desde abril.



Por lo anterior, el experto en seguridad Gustavo Orozco dijo que “los criminales han hecho lo que a ellos les conviene en esta zona, en detrimento de la gente que vive en la loma. Hoy en día los habitantes piden estar tranquilos en su propio barrio”.

Consumo de drogas



Alberto López* explicó que “el consumo de alucinógenos no es un problema generalizado, pero es claro que si un sitio emblemático de la ciudad como la Loma de la Cruz carece de policías y es equidistante a lugares donde se consume drogas, las personas terminan al libre albedrío y sin protección. Acá la situación se volvió compleja porque en muchas ocasiones advertimos de que estaban vendiendo alucinógenos pero no parecíamos ser escuchados”.



Entre los efectos ocasionados por la situación de consumo en la loma, está el hecho de que la semana pasada, antes de que fuese recuperado el CAI de Policía, se presentara un hurto que sería definitivo para que los vecinos informaran a la Alcaldía de que en ese sector de la Comuna 3 nunca se había presenciado tal clase de situaciones y que no entendían por qué no acudían a apoyarlos en medio de las dificultades.

Una penumbra peligrosa

“Desde la posición de nosotros como habitantes del sector, sería muy difícil tener un concepto claro de por qué quitaban la energía. Sin embargo, lo que sí es cierto es que en reiteradas ocasiones —creyendo que se trataba de un problema eléctrico—, llamamos a Emcali y nos enteramos luego de que, al no haber presencia institucional en el sector, los habitantes de calle habían comenzado a aprovecharse de esto para cortar y robar parte del cableado, motivo por el cual se quedaba sin energía todo el parque. Estábamos a la deriva”, advirtió Alberto López.



Asimismo, varios los comerciantes de la Loma de la Cruz aseguraron que para lograr la reactivación del CAI tuvieron que “hacer de todo para obtener una respuesta de las diferentes dependencias y de las autoridades”.



En reacción a todo lo anterior, el pasado viernes 13 de agosto la Policía realizó un operativo en el que se recuperó, en horas de la madrugada, las instalaciones del CAI Loma de la Cruz y, en constancia de los hechos que se venían presentando, la Institución informó que “la seguridad de esta jurisdicción es importante porque hace parte del contexto cultural de una localidad a la cual las personas acuden en plan familiar. Aquí se requiere de la calma que puede ofrendar la Policía Nacional, por esto, la Metropolitana de Cali tomó nuevamente este servicio de información y turismo, para traer otra vez la comodidad a los habitantes del sector”.



A lo que respondió un comerciante que “ahora nos sentimos más tranquilos, puesto que la autoridad ha retornado y esa presencia crea un impacto distinto al que hemos venido presenciando. Queremos que todas las cosas queden concertadas y que las bibliotecas, que son tan importantes en los procesos culturales, logren ejecutarse de manera adecuada dentro de lo legal”.



*Nombre cambiado por petición de la fuente