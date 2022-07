Palacio de Justicia: ¿por qué la JEP revocó la libertad condicional del general (r) Arias Cabrales?

El general retirado Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en 2014 a 35 años de cárcel por el delito de desaparición forzada durante la retoma al Palacio de Justicia en Bogotá, en noviembre de 1985.



En el 2020, y después de que Arias Cabrales pidiera su sometimiento ante la JEP, accedió al beneficio de la libertad condicional, concedido por esta jurisdicción. Sin embargo, le pidieron que entregara un documento en el que detallara cuál iba a ser el aporte de verdad que hará ante la justicia transicional.



El 15 de mayo de 2020, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento pedido por Arias Cabrales. Con esto, el general accedió una libertad transitoria condicionada a que aportara verdad sobre la retoma del Palacio.



Sin embargo, dos grupos de víctimas apelaron la decisión, considerando que el general en retiro no estaba comprometido en aportar verdad para esclarecer los hechos y la sección de apelación resolvió esta solicitud dándole la razón al grupo de víctimas.



"Pasados dos años desde la concesión de la libertad, el general (r) Arias Cabrales no ha cumplido con sus obligaciones ante el Sistema Integral de Paz, concretamente, en lo relacionado con el esclarecimiento de los hechos, pues no atendió el llamado que en dos oportunidades le realizara la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y tampoco ha presentado el documento contentivo de su aporte a la verdad exigido por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas", se lee en el comunicado del tribunal.



Por lo tanto se "revoca el beneficio provisional de libertad otorgado inicialmente al general Arias Cabrales y condiciona el mantenimiento de su sometimiento en la JEP a un aporte inmediato a la verdad plena", añade el documento.