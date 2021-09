Anthony de Ávila, exfutbolista colombiano e ídolo del América de Cali, envió un mensaje desde Italia, donde fue capturado la semana pasada acusado de narcotráfico.



"Agradezco a todos mis fans de todo el mundo el apoyo y el cariño que me demuestran. No veo la hora de abrazarlos a todos porque soy inocente”, manifestó el exfutbolista en un mensaje difundido por su abogado Fabrizio De Maio.

Según el diario Corriere della Sera, la detención del exjugador de América de Cali se produjo en “una operación normal de control territorial, llevada a cabo por la policía en Nápoles".

De acuerdo a lo conocido desde suelo italiano, la Policía de Nápoles lo buscaba desde el año 2001 por estar vinculado, presuntamente, con un grupo de narcotráfico internacional y por delitos de tráfico y producción de drogas.

La defensa del exfutbolista agregó que no había motivos para la captura de Anthony.



"Hay que precisar que De Ávila era libre de circular, tanto que el 28 de junio de 2021 tomó un avión desde Cali, con destino a Madrid, y de aquí partió para llegar a Nápoles unos días después. Por lo tanto, ha cruzado muchas fronteras, ha sido sometido a muchos controles por parte de la policía y nadie lo ha detenido jamás. Este arresto no tiene sentido, no tiene razón. Aquí está la verdad sobre el caso más discutido del momento", dijo Di Maio.