Anthony de Ávila enfrentaría condena de 12 años de prisión en Italia

Este martes se conoció la noticia de la captura en Nápoles, Italia, del exfutbolista Anthony 'El Pitufo' de Ávila, señalado de integrar una red de tráfico de estupefacientes con presuntos miembros de la 'camorra' Buonerba, una de las familias más influyentes de la mencionada población en el sur de Italia.



De acuerdo con medios de comunicación del país europeo, en el 2004 había sido emitida una orden de captura en contra del exjugador del América de Cali y de la Selección Colombia, a quien ya se le había encontrado en compañía de dos narcotraficantes en 2001 y por lo que, en el marco de una investigación, fue encarcelado por un par de semanas.



Precisamente la orden de captura emitida en el 2004 fue la que hicieron efectiva los investigadores, la cual acarrea una pena de 12 años de prisión por los delitos de tráfico y producción de drogas, cometidos presuntamente en 2001 en Nápoles y Génova.

Giuseppe Climaldi, coeditor del diario Il Mattino, comentó en el programa 'Blog Deportivo' de Blu radio que "'El Pitufo' fue encontrado ayer (lunes) en la tarde en Nápoles, había salido de un café y fue reconocido automáticamente por la Policía. Lo estaban buscando desde hace cinco o seis días en la ciudad. Lo encontraron en el centro de la ciudad y lo detuvieron por una orden de detención porque tienen pruebas de su asociación con el narcotráfico".



"Cuando lo capturaron llevaba una camiseta del equipo América de Cali y trato de justificarse diciendo que es un turista al que le gusta mucho Italia, pero la policía sabía de quién se trataba y que era una persona que era buscada por la justicia", añadió.



De Ávila, nacido en Santa Marta hace 58 años, se vio envuelto en una polémica en 1997 cuando les dedicó un gol a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, presos en aquel momento por narcotráfico.



"No le tengo miedo a lo que puedan pensar en Estados Unidos por esta dedicatoria. Si cometí un error, Dios me juzgará y yo aceptaré el castigo. Me acordé de ellos por unos consejos que me dieron cuando tenía 19 años y quise compartir la alegría de mi corazón con personas que ahora están pasando por un mal momento", dijo.