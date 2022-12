"No podemos solos": Alcalde de Jamundí y su llamado de auxilio al Gobierno por la violencia que vive el municipio

Luego de los dos hechos de violencia que atemorizaron a los ciudadanos de Jamundí en la madrugada y noche del pasado miércoles 21 de diciembre, El País habló con Andrés Felipe Ramírez, alcalde del municipio, para conocer qué es lo que está pasando en el sur del departamento del Valle del Cauca.



El Mandatario local realizó un llamado urgente al Gobierno Nacional para que el presidente Gustavo Petro se apropie de la problemática que hay en la zona rural y visite el municipio lo más pronto posible, pues según el Alcalde es un problema que no puede solucionar solo con las autoridades locales y requiere especial atención.



“Es urgente que el presidente Gustavo Petro venga a Jamundí. Podemos reunirnos mañana en la tarde y nos acompañe la vicepresidenta Francia Márquez y la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán”, escribió Ramírez en su cuenta de Twitter.



Lea además: "Agarré 8.000 dólares" por asesinato de fiscal Pecci, confiesa presunto sicario

El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez. Especial para El País

Este municipio ha sido afectado por bandas criminales y disidencias de las Farc, especialmente la Columna Móvil Jaime Martínez, grupo que busca apropiarse de los corredores de distribución de droga que se disputa con bandas criminales y el ELN, situación que desencadena en atentados terroristas y homicidios, tanto en la zona rural como en el casco urbano.



¿Cuál es su diagnóstico de lo que está pasando con la seguridad?

Lo que está pasando en Jamundí es la acumulación del olvido de la zona alta del municipio, es decir, no entender el conflicto de las drogas de manera integral, sabiendo que nos sentimos como la bisagra de todo lo que viene de los departamentos de Nariño y Cauca, problemática que pasa por Jamundí y va hacia el Pacífico.



Es claro que se ha acumulado toda esta problemática sin atender y desde el Gobierno municipal hacemos todos los esfuerzos por llevar más oferta social a estos territorios. Necesitamos que Jamundí sea incluido en las zonas de estrategia integral de paz.



Es claro que Jamundí no puede enfrentar solo un problema que es tan complejo, tan grande, así que lo que estamos viendo es una expresión de la violencia que tiene su dinero en el norte del Cauca, que tiene incidencia en nuestro municipio por ser un corredor estratégico para los grupos al margen de la ley. El llamado que le hemos venido haciendo al Gobierno Nacional es que esta problemática la tiene que atender de manera integral y entender las dinámicas del Cauca pero también el rol que está jugando el territorio rural de Jamundí.



¿Qué fue lo que lo impulsó a hacerle este llamado público al presidente Gustavo Petro?

El llamado lo hemos hecho desde el primer día y siempre hemos convocado al Gobierno Nacional para que atienda esta situación.

Hoy hay un escalamiento de la violencia que se presenta en el Cauca con hechos que se presentaron en Buenos Aires y en otros municipios donde hace tres semana fueron asesinados seis soldados. Todo esto indica que la violencia se recrudecerá si no se toman acciones.



Lo que buscan con estos ataques es generar zozobra en la comunidad y eso es un error estratégico de los grupos al margen de la ley, pues la ciudadanía cada vez que vea esto va a querer menos a la paz y no apoyará una negociación.



¿Quiénes están detrás de estos ataques de las últimas horas?

Lo que dice inteligencia es que estos ataques se le atribuyen a la Disidencia de las Farc Jaime Martínez, que tiene presencia en el norte del Cauca y que está haciendo afectaciones en la zona de Jamundí.

Son hechos que buscan desestabilizar a la sociedad civil, generar zozobra para atentar contra la Fuerza Pública, contra la Policía, nuestro Ejército.



Luego del llamado al Gobierno Nacional, ¿ha recibido respuesta?

Hasta este momento no hemos tenido respuesta. Anoche hablé con el Alto Comisionado Para la Paz, me dijo que para él era imposible estar acá el día de hoy y seguimos conversando con los canales que tenemos del Ministerio Interior, de la Vicepresidencia, de la Presidencia, del Consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco. Seguimos trabajando.



¿El acompañamiento por parte de la Gobernación del Valle ha sido el esperado?

He estado trabajando con el Secretario de Seguridad y Convivencia del Valle. Tenemos una bolsa conjunta de recompensas y lo que espero es que la Gobernadora de nuestro departamento se pronuncie con relación a estos hechos que han ocurrido en nuestro municipio y convoque al Gobierno Nacional a que asista lo más pronto posible a nuestra ciudad.

Jamundí es el municipio del Valle con más cultivos ilícitos, situación que desencadena en homicidios y en atentados como los de esta semana.



¿Cómo avanza la erradicación?

Los informes indican que actualmente hay cerca de 1400 hectáreas de cultivos ilícitos en Jamundí, todo eso obedece a esa desatención estratégica que hay en la zona rural.



Nosotros desde el Gobierno municipal avanzamos en la intervención social en estos territorios y contamos con servicios ambientales que tenemos en La Meseta, Puente Vélez, San Vicente y San Antonio, esperamos el próximo año poder tener este programa en más lugares porque tenemos una inversión que en el primer año de gobierno fue de $180 millones, pero en este ya fueron cerca de $600 millones y en el próximo serán aproximadamente $1200 millones en pagos directos a los campesinos y a los líderes ambientales, todo con el fin de cuidar las estrategias de riqueza en biodiversidad para que no haya más deforestación y evitar el avance de cultivos ilícitos.



En una entrevista usted afirmó que el personal del Ejército en la zona rural de Jamundí se redujo luego de la orden del Ministro de Defensa de no enviar soldados jóvenes a zonas de alto conflicto.



Nuestro municipio tiene un Batallón de Alta Montaña desde el 2018, pero por la pandemia muchos uniformados fueron reubicados y esto hizo que se perdiera el control de algunos sectores en la zona rural.

Hoy el enfoque debe ser distinto, se necesita control territorial de la Fuerza Pública con el enfoque de paz y social que se plantea desde el Gobierno.



Queremos que en la zona rural haya oportunidades, trabajo, salud, infraestructura, economía y también debe haber justicia para que no haya impunidad. Hay que esclarecer todos los hechos de violencia que allá han ocurrido.



¿Cuenta Jamundí con el pie de fuerza de la Policía suficiente?

Actualmente tenemos 120 uniformados fijos y hay un refuerzo, desde el mes de agosto, de 30 efectivos más.



Recientemente llegó también un batallón de Policía Militar y hemos podido intervenir varios sectores, pero necesitamos el acompañamiento del Estado para entender el problema y poder empezar a construir y consolidar la paz.



¿Cómo ha sido el comportamiento de los homicidios durante el 2022?

Tenemos una reducción del 13% y el objetivo es tener menos de 100. La mayoría de homicidios son por microtráfico y ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales que operan en la región.