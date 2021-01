Juan Felipe Delgado Rodriguez

En las últimas semanas varias personas han denunciado ser víctimas de hurtos en diferentes puntos del sur de Cali. Los ladrones conducen motocicletas y atacan en grupos de tres y hasta cuatro.



De acuerdo a los testimonios de las víctimas, los delincuentes piden celulares, dinero y joyas. Al parecer, usan armas de fuego para amenazar e intimidar a las personas.



Tal es el caso de Andrés Felipe Galindo, residente del barrio La Hacienda le contó a El País que su hermano, un menor de edad, junto a otros amigos, también menores de edad, fueron atracados por hombres en motos.

"A eso de las 6 de la tarde cuando ellos transitaban por la Carrera 66 con Calle 14, se les acercaron tres delincuentes en tres motos diferentes y lo atracaron a él y a otras personas. Se llevaron varios celulares. Usaron el mismo modo que hemos visto en algunos videos en redes, acorralan a las víctimas con las motos, sacan las armas, roban y luego huyen tranquilamente. Nosotros pusimos el denuncio, pero es un proceso engorroso que estoy seguro que muchos no finalizan, es otro punto que deben revisar las autoridades", comentó.



Galindo señaló que la preocupación que tienen los residentes del sur de la ciudad es que alrededor de la Carrera 66 los atracos cada vez son más frecuentes.



"No es la primera vez que estos personajes atracan en la zona, justamente en ese cruce hay una unidad de casas en el que hace unas semanas robaron a una persona que esperaba un transporte en la portería. Pese a que tenemos el CAI de El Limonar, hay muy poca vigilancia", dijo.



Y añadió: "hace unos días en la parada del MÍO de la Carrera 66 atracaron a una mujer que estaba esperando el bus y esta semana también robaron, sobre la Avenida Pasoancho con 65, al administrador de una panadería".



En cuanto a los delincuentes , Galindo indicó que están con tapabocas y chaquetas, lo que hace casi imposible identificarlos. Sin embargo, aseguró que iban en motos tipo Crypton.

"Creo que es necesario que la Secretaría de Seguridad y la Policía revisen sus estrategias y se acerquen más a la comunidad. Un buen ejemplo de lo que se debe hacer es lo que hicieron en Valle del Lili, donde los residentes se organizaron y han obtenido resultados positivos". aseguró.

Andrés*, otro habitante del sur de Cali, contó que fue víctima de hurto en el parque del barrio Capri por parte de dos individuos que se movilizaban en motocicletas.



"Llegué a la casa de una amiga, cuando vi a dos tipos en motos mirando para todos lados, cuando me vieron se me acercaron. Uno de ellos me puso un arma en la cabeza mientras el otro miraba, me quitaron el celular", apuntó.



La víctima de hurto también señaló que una vez que se fueron los delincuentes, pudo rastrear su celular a través de una plataforma digital y pudo evidenciar que fue llevado hasta el sector de El Refugio.



"Cuando llegué a la última dirección que me mostró el GPS del celular hablé con un señor y me dijo que varias personas han llegado hasta El Refugio preguntado por sus elementos robados. Al parecer, son pelados del sector de Los Chorros", manifestó.



Camila* señaló que ha visto que hay tres individuos, con acento venezolano, que han llegado en motocicletas a varias tiendas del sector para hurtar al propietario y sus clientes.



"Desde hace varias semanas tres tipos en motos, con acento venezolano, atracan a los propietarios de las tiendas y a los clientes que allí se encuentran. Mi tío estaba en uno de esos atracos y se les enfrentó, quedó con el brazo lesionado, pero ellos no dispararon, creemos que es porque no son reales", argumentó.

Ramiro*, residente del Champagnat indicó que fue testigo de un hurto del que un joven fue víctima en ese sector.



"Dos jóvenes en motos, una RX115 y una Crypton negra le llegaron a un muchacho, lo encuellaron y le quitaron el celular y otros elementos. Hicimos bulla, llamamos a la Policía, pero nada. Estos personajes han sido vistos en Colseguros, Junín y la Autopista Sur", apuntó.



Es preciso mencionar que los nombres* fueron cambiados a petición de las personas para proteger su identidad.

Secretaría de Seguridad investiga los casos

Guillermo Londoño, subsecretario de Seguridad y Justicia le comentó a El País que "estamos trabajando para identificar a los delincuentes y los vehículos en los que se movilizan. Tenemos acceso a las cámaras de seguridad del sector que son una gran ayuda. Hemos observado que las motos tipo Crypton, por la velocidad y lo ligera, es muy usada por los criminales".



Londoño también señaló que las autoridades tienen la mira puesta en un grupo de delincuentes que están usando las motos Crypton para cometer diferentes hurtos al sur y otros puntos de la ciudad.



"Necesitamos que los ciudadanos que hayan sido víctimas de hurto por favor denuncien. De nada nos sirve ver 140 horas de video para rastrear la ruta de escape si al momento de ubicar al ladrón nosotros no tenemos el acervo probatorio para que un juez lo acepte y podamos judicializar al delincuente", puntualizó.



Además, el funcionario recalcó la importancia de que al momento de hacer la denuncia las víctimas deben poner todos los detalles que recuerden sobre los ladrones.



"Es importante mencionar todos los detalles que puedan recordar sobre los delincuentes, no importa si es pequeño o grande, pero coloquen todo lo que recuerden, ya que así podemos establecer patrones de robo y, en caso de ser capturado, la pena será mayor en función del número de atracos que se le puedan comprobar", enfatizó.



Entre tanto, Ángela Villací Castrillón, subdirectora Atención al Usuario de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Cali, dijo que desde que inició la cuarentena por la pandemia del covid-19 ha sido un gran reto el poder recibir todas las denuncias.



"Para la Fiscalía ha sido un gran reto poder ofrecer canales de comunicación con los usuarios por las condiciones a las que nos somete el tema de la pandemia. Es por eso que hoy por hoy se cuenta con un centro de contacto fortalecido que es apoyado por el personal de la seccional Cali, donde se pueden interponer denuncias 24/7", dijo.



La funcionaria de la Fiscalía también apuntó que otro canal para establecer una denuncia es a través de correo electrónico atencionusuario.cali@fiscalia.gov.co.



"A través de este correo los usuarios pueden poner su denuncia, ojalá lo más detallada posible. Por ejemplo, en caso de los hurtos, si es un hurto deben anexar si en el sector había cámaras y todos los elementos que se consideren relevantes", dijo.

La subdirectora de atención al usuario de la Fiscalía de Cali enfatizó que hay un tercer canal para denunciar y es la página www.adenunciar.policia.gov.co, en la que hay apartados para denunciar todo tipo de delitos.



"En esa página incluimos un apartado para la violencia intrafamiliar y hechos de violencia de género, donde la atención se hace de manera inmediata. Además, tendrán acceso a los datos del fiscal que tomará su caso", señaló.