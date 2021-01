Atracan al concejal Fernando Tamayo al oeste de Cali por segunda vez en dos meses

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El concejal Fernando Tamayo fue víctima de hurto al oeste de Cali mientras hacía deporte junto a su esposa en la mañana de este martes.



De acuerdo con lo que Tamayo le comentó a El País, esta es la segunda vez, en menos de dos meses, que al edil lo han atracado en la vía pública.



"Tengo mucha rabia, no puedo creer que en menos de dos meses nos hayan atracado dos veces y no pase nada. Al sector del oeste le falta seguridad, no se ve ni un Policía", dijo.



El cabildante fue víctima de hurto en el sector de Granada, en inmediaciones al hotel Marriott, ubicado en la Avenida 8N, mientras se hidrataba para continuar con su ruta.

"Yo siempre salgo a caminar con mi esposa por el oeste, hacemos una ruta larga porque nos gusta disfrutar de nuestra ciudad. Estábamos por el hotel Marriot para tomarnos un jugo. Antes de retomar vi que un tipo se parqueó en una esquina y nos estaba mirando, ahí presentí algo raro. Media cuadra adelante nos atracaron", comentó.



El concejal Tamayo indicó que los ladrones llegaron en moto, sacaron armas, al parecer de fuego, y lo amenazaron e insultaron para que entregara sus pertenecías.



"Dos tipos, bien vestidos y con acento caleño nos abordaron con armas de fuego, nos insultaron y luego nos pidieron los celulares. Yo no llevaba mi celular así que entregué el de mi esposa. Además, me quitaron el reloj, pero lo que más rabia me dio fue que le arrancaran la cadena a mi esposa y no contentos con eso le pidieron el anillo", señaló.



Y agregó: "la empezaron a tratar mal, a mí me dio mucha ira y pese a que me tenían encañonado, me enfrente a ellos y les dije que no les íbamos a dar más, que a ella no le sale ese anillo. El tipo me dijo que si me iba a hacer matar que no jodiera. No sé si obré mal, pero fue mi reacción y no por el anillo, porque las cosas se recuperan, sino por la forma en la que trataron a mi esposa".



Tamayo argumentó que luego de unos segundos de forcejeo por el anillo, que no salió del dedo de la mujer, los asaltantes se montaron en la moto y huyeron del sitio.



"Salir a caminar en Cali se convirtió en un deporte de alto riesgo. En las rutas que hacemos (oeste, centro y norte de Cali) no vemos a la Policía, entonces no es cuestión de que uno 'de papaya' sino que estamos expuestos en cualquier sector de la ciudad", aseveró.



Para el concejal la situación es alarmante, ya que al tema de los hurtos se le suman los homicidios, que reflejan un crecimiento en relación al año anterior.



"En lo que va del año van 53 muertes violentas, dos más que el año pasado, en el que incluso no había toques de queda como en este. Es triste decirlo, pero esta ciudad ya no nos pertenece porque está en manos de la delincuencia", recalcó.



Por último, Tamayo señaló que pondrá el denuncio ante las autoridades competentes para que se analicen las cámaras del sector y establecer si la persona que vieron en un carro era el 'campanero' y cómplice de los delincuentes.



"Este problema no se soluciona con campañas de socialización, se necesita inversión en pie de fuerza y tecnología. A la delincuencia hay que atacarla de frente. Imagínese que le llegue un ladrón, ¿usted le va a decir que no lo robe, que se socialice? No, el man lo roba y punto, por eso la Alcaldía tiene que replantear su estrategia y reforzar en forma el tema de seguridad", puntualizó.

Insisten en activar rutas seguras para deportistas



El cabildante del Partido Conservador también enfatizó en la necesidad de implementar rutas seguras para los deportistas en la ciudad, que son víctimas de los delincuentes en varios sectores.



"La concejal Diana Rojas ha estado trabajado en un proyecto de rutas seguras para deportistas, pero no ha pasado nada. Vamos a trabajar para que se implementen porque no se justifica que sigamos a merced de los ladrones", enfatizó.

Ante estas reiteradas denuncias, la concejala Diana Rojas, quien desde mediados del año pasado propuso establecer Rutas Seguras para la realización de actividades deportivas en la capital del Valle, se pregunta cuándo se activará la estrategia, de la cual hasta se había aprobado un piloto.



Dicho piloto incluía operativos en: Zona Norte (Avenida 2 Norte, costado norte del río Cali, entre el Parque del Avión y la Calle 70). Zona Sur (Parque de El Ingenio, entre la Avenida Pasoancho y la Calle 25). Oeste (Bocatoma del Río Cali, Zoológico y el Bulevar del Río). Oriente (Bulevar de la Calle 72W, entre Carrera 28 y 28 G).



“El miércoles conocimos la noticia del robo al deportista de alto rendimiento Diego Padilla, en el sur de Cali, poco después de terminado el toque de queda. Tres personas en moto lo despojaron de objetos de valor, como un reloj deportivo”, dijo Rojas.



“Desde el año pasado venimos insistiendo sobre el riesgo que enfrentan el 50 % de los caleños que deciden hacer deporte al aire libre. Y cuando cruzamos con los reportes de hurto nos damos cuenta que los robos son, principalmente, en las franjas de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.”, explicó la cabildante.



Y acotó: “Preocupa que ya hay reportes de robos muy temprano en la mañana y por eso hemos insistido en que se pueda aplicar la estrategia que propusimos de Rutas Seguras, para que podamos identificar esos corredores donde hay más flujo de deportistas y se pueda hacer presencia institucional y así tener más vigilancia para evitar estos hurtos. El llamado a la Alcaldía es a reactivar la estrategia de Rutas Seguras cuanto antes”.

Alcaldía trabaja para implementar rutas seguras

Al respecto, Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali, le explicó hace poco a este diario que “el Plan de Desarrollo 2020-2023 tiene un enfoque de seguridad ciudadana y para nosotros es muy importante que la comunidad se sienta segura y tranquila a la hora de salir a ejercitarse, es por esta razón que aplaudimos esta inquietud del Concejo, la cual compartimos y esperamos poder implementar pronto. Aunque ya se han venido haciendo acompañamientos”.



La estrategia fue propuesta tras analizar estudios, como uno de la Icesi, donde se afirmó que el 43 % de los caleños evita hacer deporte en la calle porque siente miedo de los consumidores de drogas en espacios públicos y el 26 % por temor a ser atracados. Los sectores más afectados por esta problemática, según ese informe, son El Troncal, La Base (corredor verde) y El Ingenio. Los días con mayor índice de hurtos son los martes, jueves, sábados y domingos.