Amenazan a funcionario de la Secretaría de Seguridad encargado de controlar las fiestas

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección Control y Vigilancia de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali denunció que ha recibido amenazas y mensajes intimidatorios por la labor que realiza en la Alcaldía de Cali.



El funcionario es quien ha liderado diversos operativos para desarticular fiestas y diferentes eventos que aglomeran a personas que incumplen con las medidas restrictivas para frenar el avance de la pandemia en la ciudad.



De acuerdo con lo que el subsecretario Dranguet le comentó a El País, a través de las redes sociales ha recibido diversos insultos por su labor, pero los últimos mensajes han sido amenazas contra su vida.



"Antes los mensajes en redes sociales eran insultos, que son normales si tenemos en cuenta que los funcionarios públicos somos vistos como los 'malos' por algunas personas que no les gusta cumplir con las normas, pero de un tiempo para acá las ofensas se transformaron en amenazas", apuntó.

Según el miembro de la Secretaría de Seguridad desde que él y su equipo de trabajo comenzaron a realizar operativos contra las fiestas al sur y oriente de la ciudad empezaron a recibir mensajes fuertes en las cuentas de la Alcaldía y las personales.



"Desde que empezamos a darle duro al tema de las fiestas conocimos que un DJ empezó a comentar que 'hay que darle de baja a ese man'. Además, varias personas se están sumando a esto y envían mensajes a mis redes sociales, principalmente WhatsApp e Instagram", señaló.



Draguet indicó que, al parecer, estas personas estaría usando cuentas falsas para realizar las mencionadas amenazas.



"Estamos hablando con la Policía para identificar, a través de los números telefónicos asociados a las cuentas, a las personas que están realizando estás amenazas. Les va a caer todo el peso de la ley", manifestó.



Si bien el funcionario está recorriendo las calles de la ciudad, lo que lo hace blanco de algún ataque, argumentó que estos mensajes no serán impedimento para realizar su función.



"Ya hablamos con la Policía para reforzar la seguridad mía y la de mi equipo, pero quiero dejar claro que estos mensajes no van a impedir que sigamos realizando nuestro trabajo", dijo.



"Si tenemos en cuenta que en los momentos más complicados teníamos fines de semana con 500 y 600 fiestas y ahora estamos entre 100 y 120, vemos una reducción importante gracias al trabajo interinstitucional que hemos venido realizando. Si somos amenazados es porque lo estamos haciendo bien, es duro, pero así es", comentó.



Por último, el subsecretario hizo un llamado de autorregulación para toda la ciudadanía, ya que en este momento es importante que las personas respeten las medidas establecidas por las autoridades para frenar el avance de la pandemia en la ciudad.



"El mensaje es de autorregulación. Las personas se van para fincas y otras ciudades para asistir a fiestas, donde se exponen al contagio del covid-19 y no contentos con eso lo traen a la ciudad y aumentan los contagios. Quiero hacer un llamado a todos los caleños, para que saquemos el lado cívico y entre todos salgamos de esta situación tan difícil", aseguró.



Cabe recordar que a partir de este martes 19 de enero y hasta el viernes 22 en Cali habrá toque de queda y ley seca entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente.

El Valle del Cauca registra 4.845 decesos y 154.378 casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia.