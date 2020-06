"No es abuso, es una violación", dice la Vicepresidenta sobre caso de niña indígena en Risaralda

Erika Mantilla

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que no está de acuerdo con que la Fiscalía haya imputado a los siete soldados involucrados en la violación de una niña indígena en Risaralda, el delito de acceso carnal abusivo agravado, y no violento, como anunció este jueves Francisco Barbosa.



“Soy respetuosa de la autonomía de las entidades, pero tengo que decir en este caso que estoy totalmente en desacuerdo. Aquí hay una violación, no se trata de un abuso ni de un acceso (abusivo) sino violento. Esto es una violación, si no llamamos las cosas por su nombre, después vamos a ver al juez de garantías teniendo un tratamiento benigno que no puede haber en este caso", declaró.



Según la funcionaria del Gobierno Nacional, cualquier acto sexual con un menor se entiende como violación y no como abuso. Sin embargo, el mismo fiscal Francisco Barbos, ha defendido la actuación de la entidad.



Desde Cali, reveló que los uniformados aceptaron la acusación y "se solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, como presuntos responsables del delito de acceso carnal abusivo". Aclaró que uno de ellos deberá responder ante la justicia solamente como cómplice.



Luego, un juez promiscuo penal municipal de Pueblo Rico, Risaralda, acogió la petición de la Fiscalía.



Los uniformados, adscritos al Batallón de alta montaña del Ejército Nacional en Génova, Quindío, son sindicados de violar a una niña de 13 años, integrante de la comunidad indígena Embera Chamí, en hechos registrados el lunes, 22 de junio, en el corregimiento de Santa Cecilia.



