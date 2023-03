MinDefensa: "Si bien no se han logrado disminuir niveles de violencia, no hay un incremento"

El ministro de defensa, Iván Velásquez, en entrevista con Colprensa, aseguró que si bien, “no se ha logrado disminuir los niveles de violencia como los teníamos previstos, no hay precisamente un incremento”.



“Yo no desconozco que estamos en una situación complicada, pero que no es excepcional por toda la historia que hemos tenido de los años anteriores en el país”, aseguró el Ministro.



Velásquez señaló que a veces se suele dar mucha relevancia a un hecho en particular, un claro ejemplo, según el Ministro, sería la masacre que se perpetró en Barranquilla que dejó como saldo a cinco personas asesinadas y 14 más heridas.



“Ni siquiera se toman la molestia de revisar si hay una historia de confrontación entre dos bandas en esa ciudad y que por la muerte que una de estas le habría ocasionado al sobrino del jefe de la otra, entonces ahora se produjo una retaliación y hace que cometan este hecho de mucha gravedad. Tampoco estoy afirmando que los cinco muertos sean de la otra organización, pero creo que en todo esto siempre hay que determinar cuáles son las causas que están alrededor de un hecho que escandaliza. Sin minimizar la situación en la que nos encontramos, pero se debe considerar cada uno de esos hechos como para llegar a las afirmaciones generales”, afirmó el Ministro de Defensa.



Respecto a las declaraciones del fiscal general, Francisco Barbosa, en las que el funcionario afirmó que la situación de orden público del país está “desmadrada”, el Ministro de Defensa aseguró que “desafortunadamente el fiscal Barbosa ha asumido una actitud que no la voy a calificar porque se ha visto públicamente. Si uno revisa todos los hechos ocurridos como para decantar cuáles podrían llevar a ratificar o corroborar una afirmación de esa naturaleza, encontraría que no son todos los que han sucedido”.