Militares retirados hablan sobre el trato que se les está dando a las Fuerzas Militares

Luego de múltiples renuncias masivas al interior de la Fuerza Pública, la más reciente registrada el pasado 31 de marzo, cuando se anunció la salida de 34 oficiales de la Policía, entre mayores, capitanes, tenientes y subtenientes, son muchas las hipótesis que se han planteado sobre por qué se está generando esta problemática.



Una de estas teorías es sobre la falta de trato igualitario dentro de las Fuerzas Militares, pues según especialistas en seguridad, algo que podría menoscabar la moral de los uniformados es el hecho de que la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, “pareciera que responsabilizan del conflicto armado solo a miembros del Ejército y de la Policía, y no reconocen que entre ellos también hay víctimas. Aunque el conflicto ha sido entre los grupos armados ilegales y el Estado, quien ha salido a arriesgar la vida son los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares. Sin embargo, cuando van a juicio, los ponen en la picota pública y lo transmiten por medios de comunicación; pero cuando comparecen integrantes de estos grupos criminales, lo hacen de manera reservada”.



Afirman también que “mientras en la JEP a los excombatientes les asignan a los mejores abogados, a los de la Fuerza Pública les dan una defensa que lleva muchísimos procesos y, si quieren un buen defensor, tienen que pagarlo de su salario”.



Para Héctor Herrera, intendente retirado de la Policía, “las renuncias en la Institución se deben a un problema interno, y es con los oficiales de la Policía, muchos de los cuales están aburriendo al personal antiguo. La copa se rebosó y ya todo el personal que cumple 20 años pide la solicitud de retiro”, manifiesta el experto en seguridad, y añade que “en algunas estaciones no hay energía eléctrica, ni gas, y los policías tienen que cocinar con leña, en tanto que hay pueblos en los que no les quieren vender la alimentación”.



Ante este panorama, “nos estamos quedando más vulnerables”, precisa el abogado Carlos Javier Soler, experto en Derechos Humanos, al recordar que hace cuatro años el país se quedó sin 40 mil hombres, cuando el Ejército los retiró para, con el dinero que les pagaba, darles medio salario a los soldados regulares y hoy apenas ha recuperado unos 20 mil militares.