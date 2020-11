Juan Felipe Delgado Rodriguez

A María Cristina Bonilla Ballén le pusieron una cita en la estación del MÍO Santa Mónica para asesinarla, así lo aseguraron las autoridades que buscan al autor de este crimen.



La mujer de 46 años fue atacada a tiros, al parecer, por su expareja sentimental en la noche del sábado 21 de noviembre. La Alcaldía de Cali ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de este individuo.



Sobre esto, Carlos Rojas, secretario de Seguridad, manifestó que el celular que la mujer tenía, al momento de ser asesinada, es una pieza clave en la investigación.

"La señora fue citada en un sector de la ciudad, pero no se vio con nadie. Después de un tiempo aborda un bus del MÍO acompañada de su nieta y un hijastro. Luego le envían un mensaje de texto pidiéndole que se baje en la estación de Santa Mónica, ubicada en el barrio 20 de Julio. Allí, un individuo ingresa por una de las puertas de la estación y le propinó cuatro impactos de bala, que le quitaron la vida en ese lugar", apuntó.



No había guarda de seguridad



El crimen de la mujer en esa estación del sistema masivo MÍO evidenció que la infraestructura no contaba con un guarda de seguridad, ni presencia de la Policía.



Según el secretario Rojas, Metrocali venía trabajando para mejorar la seguridad en las estaciones, pero la grave crisis económica en la que se encuentra la empresa le imposibilitó continuar con este plan.

"Debido a la crisis, Metrocali ha tenido que suspender varios contratos. La Alcaldía está trabajando con ellos para reforzar el sistema de cámaras de seguridad", indicó.



Además, Metrocali por ahora no tiene fondos para contratar una vigilancia privada.



"Para apoyar la seguridad en las estaciones vamos a reforzar el acompañamiento de la Policía, aunque estamos haciendo un gran esfuerzo debido a que nos hemos concentrado en la lucha contra las estructuras delincuenciales que aquejan a la ciudad", afirmó.

Además, señalaron que van a analizar cuáles son las rutas y estaciones más críticas en materia de seguridad para reducir los hechos de violencia.



"La ruta de la mujer no está funcionando"



Uno de los planes de la Alcaldía para mitigar el impacto de la violencia intrafamiliar es 'La ruta de la mujer', en la que brindan apoyo a mujeres que son víctimas de los abusos de sus parejas. Sin embargo, según Carlos Rojas, esto no está funcionando bien.

María Cristina Bonilla, de 46 años, falleció en la estación del MÍO Santa Mónica tras recibir cuatro impactos con arma de fuego. Foto: Aymer Álvarez - El País

"Hemos diagnosticado cuáles son los problemas que tiene la ruta. Nosotros tenemos preparado un aplicativo para que se convierta en un apoyo y sistema de alerta temprana para las mujeres", apuntó.



La modernización del acceso a la justicia es la gran apuesta de esta Administración, pero para eso hay que aumentar el equipo disponible para atender estos casos.



"Por lo general, cuando una mujer es víctima de feminicidio en muchas ocasiones ella ha enviado alertas, mensajes y denuncias. Por eso vamos a trabajar para reforzar el equipo en las comisarias de familia y Casa Matria, para ampliar la cobertura", apuntó.



Adicionalmente, Rojas manifestó que la Alcaldía va a tomar la iniciativa y va a buscar a las mujeres que sean víctimas de abusos, ya que en muchos casos no denuncian por intimidaciones de sus agresores.

Se han documentado 10.067 delitos de violencia contra la mujer en el departamento, mientras que en Cali, en Casa Matria, fueron atendidas 1327 mujeres, entre enero y octubre.

'No es hora de callar'



Las autoridades locales y departamentales se unieron a la campaña 'No es hora de callar', un homenaje a las mujeres víctimas de la violencia de género.

El homenaje se llevó a cabo en la mañana de este lunes en la Plazoleta de San Francisco. Con fotografías y flores blancas se recordó y homenajeó las historias de mujeres y niñas, víctimas de feminicidios.



La idea es sentar una voz de rechazo para no olvidar a esas víctimas y animar a la comunidad a reforzar las medidas y canales de prevención y atención.



“Estamos aquí en un acto simbólico haciendo esa reivindicación de la voz de ellas, de sus familias, haciéndoles un acto simbólico muy sentido en conmemoración del Día de la No Violencia Contra la Mujer. Queremos que todos los ciudadanos y los vallecaucanos nos ayuden a erradicar todos los tipos de violencia basados en género, no queremos más mujeres asesinadas en el Valle del Cauca, necesitamos desnaturalizar esas violencias”, dijo Yurany Romero Cepeda, secretaria de la Mujer del Valle.



Cabe recordar que, en lo corrido del 2020 en el Valle del Cauca se han registrado 31 feminicidios, siendo el primer departamento a nivel nacional, seguido por Antioquia con 17, Bogotá con 13 y Tolima con 6.

En lo que va corrido del año, 70 mujeres han sido asesinadas en la capital del Valle, de las cuales más de 20 casos han sido tipificados como feminicidios.



"Hay que aclarar que aún no sabemos, oficialmente, si el caso de la señora María Cristina es un feminicidio u homicidio, pero al margen de ese factor, no puede ser que quienes nos dan vida terminen siendo víctimas de este drama social, más en este caso que fue delante de una niña de 8 años", señaló Rojas.

Para denunciar casos de violencia de género puede acudir a las líneas 155, 106 y 122.