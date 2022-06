Mapa de las votaciones: región Pacífica, sur del país y costa Caribe, claves en triunfo de Petro

Fueron 22.657.753 los colombianos que, tanto en el exterior como en el país, asistieron a las urnas para elegir al Presidente de la República que se posesionará el próximo 7 de agosto.



Las regiones que más aportaron votos fueron Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y la costa Atlántica. Muestra de ello es que tan solo en la capital del país Gustavo Petro, con el 99 % de las mesas escrutadas, obtuvo 2.253.997 votos, lo que representa un porcentaje de 58, 59 %.



“En términos regionales, los resultados son realmente los esperados. La victoria de Gustavo Petro en Bogotá es algo que se preveía, sin embargo, se esperaba que Rodolfo Hernández tuviera un mayor respaldo”, aseguró Sebastián Lippez de Castro, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.



El mapa electoral de la segunda vuelta presidencial fue muy parecido al de la primera. Tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández conquistaron la misma cantidad de departamentos: 16.



En el centro del país, en el oriente y en los santanderes Rodolfo Hernández se impuso y fue allí donde logró consolidar sus más de diez millones de votos.



En el caso de Petro, la gran mayoría de sufragios los consiguió en la región Pacífica, el sur del país y la costa Caribe. Por ejemplo, en el departamento de Bolívar, obtuvo una votación de 493.041, lo que representó el 60,8 % de sufragios en esa región.



También logró porcentajes importantes en Chocó, con 81,94 %; Atlántico, 67,06 %; Cauca, 79,02 %; Putumayo, 79,67 %; Magdalena, con 60,22 % y el Valle del Cauca, donde obtuvo 1.310.236 votos , es decir, el 63,85 % de los sufragios emitidos en la región.



“En el Valle del Cauca aumenta la participación y la intención de voto en casi diez puntos porcentuales. Sin duda, un crecimiento importante, gracias a la estrategia de la campaña en la que se designó a Francia Márquez recorrer los departamentos del occidente colombiano y visitar los municipios”, puntualizó Patricia Inés Muñoz, directora de posgrados en Ciencia Política de la Universidad Javeriana de Bogotá.



Con esto coincide Lippez de Castro, pues sostuvo que “en el Valle, como en todo el Pacífico, la figura de Francia Márquez tuvo un gran impulso en la campaña de Gustavo Petro”.



Una de las mayores incógnitas que había para la jornada de ayer era saber cuál sería la votación en el departamento de Antioquia, lugar en el que en primera vuelta ganó, con amplia ventaja, Federico Gutiérrez, candidato que, tras no pasar a la segunda vuelta, anunció su apoyo al ingeniero Rodolfo Hernández, quien, en esa región, obtuvo el 63 % de los votos, contra el 33 % de Petro.



Según expertos, a Rodolfo Hernández ya le había ido bien en este departamento y definitivamente logró heredar casi que todos los votos de Gutiérrez. La única diferencia estuvo en el porcentaje de participación, puesto que, si se revisa el mapa electoral, se evidencia que ambos candidatos conquistaron las mismas regiones que en la primera vuelta, que se desarrolló en mayo pasado.



Por otra parte, en una de las regiones donde era de esperarse que el ingeniero Rodolfo Hernández ganara, era en Santander. Allí obtuvo el 72 % de la votación, lo que representó 871.291 sufragios.

Para los analistas, esta cifra era difícil que se incrementara y lo más normal era que esta tendencia de sufragios se mantuviera.



“El margen de ganar más votos en esta parte del país era muy reducido. En donde Rodolfo tenía que conquistar más electorado era en otras regiones. Había que apuntarle a ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena”, dijo el politólogo Santiago Londoño.



Sobre Gustavo Petro, “realmente lo que se observó fue un gran respaldo de las regiones donde ya había ganado y una votación sorprendente en el Atlántico, donde tuvo un resultado muy destacable, pues aumentó cerca de once puntos porcentuales”, finalizó Patricia Inés Muñoz, directora de posgrados en Ciencia Política de la Universidad Javeriana.



