Lo que se sabe del asesinato de hombre al interior de su casa en Terranova, Jamundí

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La investigaciones para dar con el paradero del homicida de un hombre en Jamundí avanzan en medio del luto que vive la familia de la víctima.



De acuerdo a las autoridades, el hecho se registró en una vivienda de la ciudadela Terranova, de ese municipio.



Al interior de esa residencia fue hallado el cuerpo sin vida de Yesid Peñuela Reina, del sector poblacional Lgbt, quien tenía varias heridas ocasionadas con arma cortupunzante.



Un familiar de la víctima habló con El País y comentó que gracias a que Yesid Peñuela tenía instaladas varias cámaras de seguridad se pudo conocer cómo se perpetró este homicidio.



"Yesid era un gomoso de la tecnología, él tenía varias cámaras de seguridad en su casa y por eso conocimos cómo lo mataron", dijo.

Puede leer: Capturan al hombre señalado de asesinar a padre e hijo durante robo a un restaurante

Según el pariente, Peñuela Reina le habría dado posada a un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien sería un amigo desde hace algún tiempo.



"En el video se ve qué ellos estaba discutiendo, cuando de un momento a otro se ve como esta persona estaba ahorcándolo en el piso con una correa, luego saca un cuchillo y se lo entierra en el cuello", señaló.



Al parecer, este crimen habría tenido como fin el hurto del vehículo de la víctima, pues, según el familiar, en los videos se ve al presunto asesino buscando las llaves del automóvil .



"Los vecinos escucharon los gritos y llamaron a las autoridades, que llegaron rápido. Creemos que esto fue por robarle el carro, pero no pudo porque la Policía llegó", apuntó.



De Yesid Peñuela se sabe que estaba por cumplir 58 años (octubre), era conocido por ser una buena persona, con vocación para servir a la comunidad en general desde hace muchos años.



"Yesid era de esas personas que se quitaba el pan de la boca para dárselo a los demás, yo le dije que tuviera más cuidado con las personas que dejan entrar a la casa. Espero que esto sirva de ejemplo para que la comunidad sea más precavida. A las autoridades les pido que hagan justicia, porque él era una buena persona y no merecía morir de esa manera", afirmó.



Sobre este caso las autoridades manifestaron que no pueden comentar mucho, dado que es una investigación que está en curso, pero anunciaron que ya tienen identificado al agresor y están realizado las tareas de búsqueda.

Este crimen ocurrió tan solo unos días después de la muerte de Juliana Giraldo, mujer trans oriunda del municipio de Jamundí, asesinada en un aparente retén militar en vía de Miranda, Cauca.