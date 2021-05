Lo que dejaron los disturbios del domingo en la recta a Palmira

Alejandro Cabra Hernandez

Como "absolutamente lamentable" definió el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, los hechos ocurridos en la noche de este domingo en la recta Cali-Palmira, sobre el peaje del Ciat, donde según sus propias versiones resultaron heridas al menos cinco personas y aún no se confirma si hay muertos o desaparecidos.



Manifestantes que se encontraban en ese lugar bloqueando el peaje señalaron que el Esmad los atacó indiscriminadamente con armas traum´paticas.



"Es exactamente lo que queremos prevenir. Queremos evitar a toda costa cualquier tipo de confrontación. Sobre las 9:00 de la noche empezamos a recibir reportes de ataques del Esmad a jóvenes. La Policía me manifiesta que el Esmad se encuentra resguardando el peaje y no se evidencia ningún choque en la zona de la 'Y', donde estaban los manifestantes. Como los reportes siguieron llegando, le pedí a diversos defensores y miembros de la administración que fueran al lugar. Yo me fui a buscar los heridos . Al visitar me encontré por lo menos cinco heridos con armas traumáticos, la mayoría dados de alta", señaló Escobar.



El mandatario, que adelantaba un consejo de seguridad extraordinario este domingo para esclarecer lo sucedido, dijo que no se han reportado fallecidos ni desaparecidos, "pero no se puede descartar porque la ciudadanía lo denuncia".



Enfatizó, además, en que "desde el Puesto de Mando Unificado de Palmira, no se dio orden de atacar a manifestantes. No se estaba desarrollando ningún acto vandálico en ese punto y la solución al paro no puede ser violentas".

Organizaciones de DD.HH. reportan más heridos y varios desaparecidos

Más de 30 personas lesionadas, tres de ellas al parecer con armas traumáticas, y 36 desaparecidos, fue el balance entregado por voceros de Derechos Humanos durante la confrontación registrada este domingo en el municipio de Palmira.



Daniela Contreras de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes del Suroccidente, dijo que, tras una verificación durante la mañana del lunes, se establecieron que hay 36 desaparecidos, la mayoría de la Universidad Nacional, con la que están cruzando información al igual que con las familias de los afectados.



De los heridos hay seis que reportan impactos con arma de fuego. Además, se denuncia que hay un brigadista herido y que hubo un intento de violación de integrantes del Esmad a una manifestante.



Más de 800 heridos y 431 capturas dejan desmanes en Colombia: Mindefensa



Agregó que desde las 4:00 de la tarde empezaron las confrontaciones entre el Esmad de la Policía y los manifestantes cuya intencionalidad era tomarse el peaje del Ciat, en la vía que de Palmira conduce a Cali.



“Los enfrentamientos duraron hasta las 10:00 de la noche, más o menos, con un saldo tentativo de más de 30 personas, entre heridos por contusiones, golpes, efectos de los gases y también armas”, expresó.



Dijo también que lograron sacar de la zona de conflicto cinco personas que se encontraban detenidas, entre ellas tres brigadistas y dos jóvenes de a pie, “las cuales fueron golpeadas, robadas y violentadas en sus derechos humanos por parte del Esmad”.



Salcedo indicó que durante la noche del domingo y madrugada de este lunes se conformaron unas comisiones para verificar el estado de las personas y buscar a las que se encontraban desaparecidas entre los cañaduzales.



Un grupo rescató inicialmente a 13 ciudadanos después de estarlos buscando por más de una hora y otro encontró otras quince, pero siguen buscando más gente.



“Lo cierto es que tenemos un registro de muchas personas heridas y muchas personas golpeadas. La verdad las cifras no son claras, porque la mayoría fueron atendidos por el equipo de brigadistas y médicos que se solidarizaron a la altura del centro comercial Llanogrande, pero en la red pública fueron atendidas cinco personas. En general podemos estar hablando de más de 30 personas lesionadas”, reiteró el vocero de derechos humanos.



En la zona de confrontación había tres líneas de avanzada por parte de la comunidad: la primera a la altura del sitio conocido como la Y, la segunda en el puente antes del peaje y la tercera en el sentido Cali – Palmira en inmediaciones de las casetas de cobro.

“Seguimos en pie de lucha”

Por su parte, Jesús Elías Hernández Montanchez, del Colectivo los no Conocidos, y miembro organizador del paro nacional en el municipio, confesó que se le causaron mucha impresión las declaraciones entregadas por el alcalde, Óscar Escobar, quien entregó un balance de cinco personas heridas durante la confrontación.



“Con esa denuncia del Alcalde sentí una frustración enorme porque se le ha mandado información a él, a la Personería y a la Defensoría del Pueblo, en la que les aclaramos que todos los días estamos siendo atacados por la Fuerza Pública. La actitud del gobierno local es una actitud maniqueísta, que deslegitima los procesos de las comunidades”, subrayó.



Asimismo, se mostró extrañado con las declaraciones del personero municipal, William Andrey Espinosa, quien al llegar al sitio del peaje indicó que todo estaba normal en ese lugar.



“Entonces nos pide a nosotros, los manifestantes, que no cometamos actos vandálicos que provoquen a las fuerzas armadas, cuando son ellos los que desde el primer día nos están atacando con armas no convencionales. Hemos tenido heridos de bala. Anoche hubo heridos de bala”, enfatizó.



Insistió que lo que está pasando en Palmira es una barbarie y la Defensoría del Pueblo, ni la Personería, hacen nada, pero "seguimos en pie de lucha hasta tanto caiga este sistema que pauperiza cada vez más a los colombianos".



Los sitios donde aún están los bloqueos son Bolo, Guanabanal, Rozo, Amaime, Monteclaro y El Placer, en El Cerrito.



Hernández también denunció el robo a los manifestantes de objetos personales como celulares y motocicletas por parte de fuerza pública.



Entre tanto, uno de los participantes de la protesta de este domingo, rechazó el comportamiento del Esmad y la Policía pues según afirmó la jornada se estaba llevando a cabo de manera pacífica.



Incluso, aseguró, la gente habló con el Esmad y se comprometieron a ningún tipo de agresión de lado y lado.



“Estábamos comiendo cuando de pronto comenzaron a lanzarnos gases, fue tan fuerte el ataque que tuvimos que sacar a un compañero cargado. A mí me golpearon un pie con una de esas bombas y a otra muchacha le dispararon en el abdomen con un arma traumática, de esas que tienen esquirlas, pero lograron sacarla también. Yo me salvé por la herida que tenía en el pie que me obligó a replegarme hacia La 14”, narró el joven.



Lo que pasó después fue aterrador, confesó, porque la gente corría tratando de ponerse a salvo de los gases y las balas.



“Salía gente de los cañaduzales llenas de barro, llorando, yo le digo lo que me contaron: que la policía los cogió, les quitó los celulares y los papeles y después los tiró a los cañales. Te cuento lo que ellos nos dijeron, no te puedo asegurar que sea verdad, pero lo que sí te puedo decir es que dispararon armas de fuego, el sonido es diferente a la de los gases o a las traumáticas. Dispararon pistolas”, repitió.



Igualmente, sostuvo que alcanzó a ver unas 20 personas heridas, algunas de gravedad, otras asfixiadas por los gases y muchas más con laceraciones y contusiones.



“Había casos tan graves que tenían que pasar directo para el hospital. Hay un joven que creería que se murió porque iba muy mal en una moto. Aún hay mucha gente buscando a personas que no sabemos dónde están.



“Lo que pasó estuvo muy feo, yo me puse a llorar de la impotencia, de lo injusto que fue todo porque nosotros no los atacamos a ellos (Esmad)”.



La comandante del Cuerpo de Bomberos, capitán Ayda Elena Córdoba, informó que el organismo trasladó cuatro personas de ese lugar a centros asistenciales. Una joven con un trauma abdominal y tres más con heridas causadas al parecer por armas traumáticas.



Este lunes se sumaron al paro nacional taxistas y camioneros.