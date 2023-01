Las obras de sociales del Ejército Nacional que dejan huella en las comunidades vulnerables

Los integrantes de la Brigada de Apoyo de Acción Integral del Ejército Nacional, por lo general, son soldados profesionales que tienen alguna capacidad musical u otra artística, que desarrollan estas cualidades al entrar o estar en la milicia y son llamados al servicio social. “Deben tener capacidades especiales para poder compartir, dar alegría, llenar los corazones de la gente. Son unos soldados que hacen operaciones militares sin armas”.



Quien así se expresa es el coronel Yusy Hovanny Cruz Carreño, el que fue hasta el 12 de diciembre el Comandante de la Brigada de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo No 2, en el Valle. Y hoy es la cabeza del Comando de Acción Integral y Desarrollo a escala nacional.



Son más de 42 actividades las que realizan estos soldados para llevar recreación, alegría, información de la Institución a las comunidades y generar confianza, mostrándoles el lado humanitario de los militares. También, llevan desarrollo a los territorios.



Es así como centenares de soldados en todo el país cumplen importantes misiones desde diferentes escenarios: emisoras, circos, orquestas, jornadas ambientales, mercados campesinos, ofertas institucionales y estatales, el servicio a pequeños emprendedores...



Aquí, una pequeña muestra de lo que hacen los soldados de la Brigada de Acción Integral en el Valle del Cauca:

Circo Colombia

​Las sonrisas y carcajadas de niños y adultos son la mejor recompensa para el soldado profesional Faber Sneider Dávila, quien es integrante del Circo Colombia desde hace ocho años, cuando inició como mimo.



Hoy el militar, con 14 años en el Ejército, 6 de los cuales estuvo patrullando en diferentes batallones, es maestro de mimos, payasos, trapecistas y otros artistas. También es el encargado de coordinar la armada del circo en cada municipio, y su presentador.



El Ejército de la alegría llega a zonas vulnerables donde, como dice Dávila, siempre llevan mensajes de paz y armonía y de “sí al estudio, al deporte, a la recreación y no a las drogas”.



Como premio a esas funciones inolvidables , reciben palabras de agradecimiento de los adultos y los abrazos, incluso, “llanto de los niños que nos dicen ‘no queremos que ustedes se vayan’. Eso es algo muy bonito, que no tiene precio”, expresa el palmirano.



El DJ y hoy encargado de las luces y del sonido del show, el soldado David Ernesto Garnica, resalta que la permanencia del circo en un municipio depende de su número de habitantes, pero, que, generalmente, pueden demorar entre 15 a 20 o 25 días.



Para el joven de 23 años, quien también fue mimo, payaso y hasta “antorcha humana”, comenta que la del circo ha sido una experiencia muy bonita, pues “es mostrar un lado del Ejército que mucha población no conoce, para qué estamos: en pro del servicio del pueblo colombiano”.



Lea Además: Hijo del 'Chapo' Guzmán no será extraditado de inmediato, aseguraron autoridades de México



Siembras y mercado

La Brigada de Acción Integral participa también en jornadas ambientales. De acuerdo con el sargento viceprimero Juan Felipe López, “el Ejército no es ajeno a la existencia del cambio climático y la institución siempre quiere poner su granito de arena”. En el Valle del Cauca en el 2022 se realizaron 25 jornadas ambientales, donde se sembraron unos 8000 árboles.



La Institución también participa en los Mercados Campesinos, “una ventana creada para que los emprendedores puedan vender sin intermediarios, ellos van a mostrar sus productos y como yo les digo, son empresarios que traen su oferta a la ciudad", afirmó el sargento. “Los soldados son los encargados de preparar la zona y disponen de todos los medios para llevar a los campesinos y sus productos hasta la ciudad, para que el consumidor los adquiera de primera mano”.



Fiesta para quinceañeras

Fueron 23 quinceañeras de escasos recursos las que tuvieron la fortuna de ser agasajas en una fiesta que organizaron la Brigada de Acción Integral y Desarrollo No 2 y el Batallón de Alta Montaña No. 3, de Felidia.



El mayor Iván David Pérez Castro, oficial de Acción Integral, cuenta que se hicieron alianzas con entidades públicas y privadas como la Gobernación, la Alcaldía, fundaciones y empresas para conseguir el sitio de la celebración, el alquiler de los vestidos, los zapatos, la comida, los accesorios, e incluso, los regalos para las adolescentes. Y contaron con la orquesta Son del Trébol, del Ejército, para animar la fiesta. “Todos los asistentes estuvieron felices y agradecidos porque este es un sueño que toda mujer tiene: una fiesta de 15 años”.



Así lo ratifica Emilse Ortiz Prada, quien asegura que esa celebración fue un “sueño cumplido. Me divertí muchísimo, bailamos con los chambelanes, con amigas que hice, fue lindo todo”.



Con su música a muchas partes

La orquesta Son del Trébol se fundó en 1984 y fue idea de un suboficial del Ejército, de Candelaria. Así que en sus comienzos hubo principalmente músicos de ese municipio del Valle del Cauca y con el pasar del tiempo se incorporaron integrantes de diversas poblaciones.

La orquesta tiene como objetivo llegar a diferentes rincones del país donde la música no es de fácil acceso o donde la comunidad lo requiera.



“Nosotros llegamos a las ferias y a los pueblos donde quizás no tienen cómo contratar una orquesta. La agrupación fue creada para eso, para la comunidad”, afirma Jhon Henry Bonilla, vocalista de Son del Trébol.



La orquesta ha compartido escenario con artistas de talla internacional como Papo Sánchez, Ray Calderón, Roberto Lugo, Javier Vásquez, Jairo Guerrero, entre otros. Ha servido como trampolín para que sus integrantes impulsen sus carreras musicales y ha sido escuela de la cual han surgido talentos nacionales como Julio Nava.



De acuerdo con Jhon Bonilla, es fundamental que el país conozca que los soldados no solamente están para cargar armas, sino para demostrar otras habilidades a través de las cuales se apoya a la comunidad. “Es un cargo de mucha más responsabilidad, aquí se hace necesario tener mucho más sentido de pertenencia tanto con la Institución como con la misma población, porque estás tratando con niños, adultos, ancianos. Muchos de ellos tienen secuelas por la guerra en el país, entonces, tienes que tratar de hacer lo mejor posible por llevarles un día que ellos diferencien y lo tengan como un momento especial”, comenta David Ospina, sonidista y guitarrista de Son del Trébol.