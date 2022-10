Las mascotas tampoco se salvan: Mujer fue víctima de hurto cuando paseaba a su perro en Cali

La inseguridad en Cali parece no tener límites o, al menos, esto opinan ciudadanos que denunciaron el robo a una mujer en el sur de la ciudad, cuando tenía un paseo tranquilo con su mascota.



El hecho conocido a través de redes sociales ocurrió en el barrio El Ingenio, situado en la Comuna 17 de la capital vallecaucana.



Una cámara de seguridad del sector captó el momento exacto en el que un hombre en motocicleta interceptó a una mujer que caminaba con un perrito.

Hasta para sacar a pasear al perrito hay que poner cuidado.



La grabación evidencia en el que el hombre intimida a la víctima y la obliga a entregar sus pertenencias. Según internautas, este hurto ocurrió cerca de la Avenida Pasoancho.



Algunas personas mostraron indignación por la creciente inseguridad en las calles de Cali y otros ciudadanos sugirieron no portar objetos de valor a la hora de salir con las mascotas.



"No entiendo por qué salen a sacar el perro y llevan plata y celular, yo saco mis perros a pasear y no llevo nada" o "no existe un barrio de Cali en el que no roben", son algunos de los comentarios de los ciudadanos.