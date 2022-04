Las dos grandes dudas que persisten sobre el accidente de Freddy Rincón

Ya pasó una semana del accidente de tránsito que le ocasionó la muerte al exfutbolista Freddy Rincón, pero todavía son muchas las dudas que siguen sin resolverse, como por ejemplo: ¿Quién iba conduciendo la camioneta Ford modelo 2015, de placas UGR-410? o ¿Cuántos eran los ocupantes del vehículo?



Para resolver estos y otros interrogantes pendientes, la Fiscalía se encuentra adelantando todo el tema procesal, pues según informaron ayer, en este momento se están realizando diferentes entrevistas y analizando los videos de las cámaras de seguridad del sector, ubicadas en la intersección de la Calle 5 con Carrera 34, al sur de Cali.



“Se están estudiando los croquis, mapas y todos los detalles que la Fiscalía General de la Nación recibió por parte de la Secretaría de Movilidad de Cali. Además, se están tomando las declaraciones de personas que pudieron estar en el momento del accidente y podrían haber visto algo”, indicaron desde la seccional de la Fiscalía en Cali.



Desde el organismo fueron enfáticos al decir que si alguien tiene información valiosa que ayude a esclarecer los hechos, se acerque a las diferentes sedes de la Fiscalía en cualquier parte del país y presente su testimonio, fotografías, videos o documentos que le aporten al proceso penal, pues hasta el momento todo se está llevando a cabo dentro de la ley que establece la reserva sumarial.



Por ahora, el único video que se conoce del momento del accidente, que ocurrió el pasado 11 de abril, es el que registró una cámara ubicada en un edificio aledaño y que dura solo 1 minuto con 23 segundos. Allí se puede apreciar que un taxista habría recogido, segundos después del siniestro, a dos personas que, al parecer, descienden del vehículo en el que viajaba Rincón.



Según fuentes cercanas a la investigación, el conductor del taxi ya fue identificado y citado, por lo que rendirá entrevista en compañía de su abogado esta semana, pues su testimonio podría ser clave para determinar quiénes iban en la camioneta.

El vehículo fue sometido a un análisis por parte de peritos forenses, quienes también realizaron la labor de recoger las huellas dactilares que se encontraban en la cabina, incluyendo las del timón.

¿Quién iba manejando el vehículo?

“Mi papá no iba manejando, me deja muy tranquilo ante las falsas acusaciones. Que el conductor se sincere, que Dios haga justicia y que la Fiscalía realice su trabajo”, dijo Sebastián Rincón, hijo del exfutbolista, a la salida de la sede de Medicina Legal, en Cali, el pasado jueves en horas de la mañana.



Por otra parte, hay quienes señalan que sí sería Rincón Valencia quien iría al frente del volante.



Harold Saa, uno de los hombres más cercanos al ‘Coloso’ y en cuya casa se desarrolló una reunión previa al accidente del mediocampista, dijo en una entrevista radial que él cree que era Freddy quien iba conduciendo.

“La versión que yo escucho y la que creo es que Freddy sí iba manejando”, enfatizó, y posteriormente detalló: “Él y cerca de 7 personas más fueron a un restaurante de la Carrera 39, comieron y Freddy se recuperó.



Estuvieron como dos o tres horas en ese lugar. Luego decidieron irse y, hasta donde tengo entendido, él cogió el carro”.



Este testimonio coincide con el de Diana Lorena Cortés, una de las mujeres que se transportaba en el vehículo, quien le habría manifestado a la Secretaría de Movilidad de Cali que era Rincón el que conducía.

La camioneta ya fue sometida a un análisis por parte de peritos forenses, donde se recogieron huellas dactilares en la cabina, timón y demás puestos.



También cotejaron los puntos de impacto que recibió el automotor con la necropsia de Rincón para confirmar en qué lugar iba sentado.

¿Quiénes eran los acompañantes de Freddy Rincón?

Aunque algunas versiones señalan que en el carro en el que se movilizaba el ‘Coloso’ iban cinco ocupantes, por el momento María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43, son las únicas personas identificadas por las autoridades.



Sobre el tercer ocupante de la camioneta, que se ha dicho podría ser quien iba manejando, se cree que era un hombre. Además, otro sujeto, cuya identidad se desconoce, habría sido protagonista en los momentos posteriores al choque por su incidencia en la huida del supuesto conductor.

¿Por qué es importante establecer quién iba conduciendo el vehículo?

Alejandro Penilla, abogado litigante y profesor de derecho penal, le explicó a El País que “en caso de que la Fiscalía determine que Rincón Valencia era el conductor del vehículo, no habría relevancia penal, porque la acción penal estaría extinta con la muerte de quien causó el accidente”.



Pero, aclaró que en el momento en que se toma como hipótesis que sea otra persona la que iba conduciendo el vehículo, es muy probable que la Fiscalía esté investigando un homicidio culposo agravado porque la persona huyó del lugar de los hechos sin causa justa. Además, si se logra determinar que el conductor del vehículo ingirió sustancias estupefacientes o bebidas alcohólicas, que alteraran el estado de conciencia, también tendría una circunstancia de agravación punitiva para el caso del homicidio culposo.



“Si esto fuera así, el responsable tendría que enfrentarse a una pena que oscila entre los 64 a 162 meses de prisión si se demuestra que el señalado huyó del lugar, como ha quedado registrado en los videos que circulan en redes sociales”, añadió el abogado.



De acuerdo con Penilla, la persona que presuntamente iba manejando el vehículo también debería responder por las lesiones personales causadas a los otros ocupantes de la camioneta, por los daños a bienes públicos y a bien ajeno, que es un tema conciliable aunque puede tener repercusiones penales.



Por otra parte, Juan David Castillo, abogado penalista, afirmó que en este caso es importante que se determine si la persona que iba conduciendo y, posteriormente abandonó el lugar del accidente, lo hizo como reacción ante la gravedad de la colisión, o si realmente estaba en estado de embriaguez.



“Para esto es fundamental el testimonio de los otros ocupantes del vehículo. En el caso de Diana Lorena Cortés, la mujer que ya dio su versión a movilidad de Cali en la que, según ha trascendido, dijo que Freddy Rincón era quien manejaba la camioneta, en caso de no ser cierto, tendría que investigarse el porqué de su aseveración, ya que si esto no es verdad podría incurrir en el delito de falso testimonio”, dijo Castillo.



El experto aclara que en este caso no se contemplaría el delito de omisión de socorro, es decir, que se omitiera sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro, porque el exfutbolista no murió en el momento del accidente, sino que falleció días después en un hospital de la ciudad.