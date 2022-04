Las cifras de homicidios en Cali no bajan, ¿qué está pasando?

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali, en el primer trimestre del año se registraron 242 homicidios en la ciudad, cifra que iguala los casos presentados en el mismo periodo del año 2021, y refleja un aumento del 1,7 % en comparación con el 2020, año en el que durante el primer trimestre ocurrieron 238 crímenes.



En el mes de marzo que acaba de terminar ocurrieron 82 homicidios, lo que representa una reducción del 7 % si se compara con el mismo mes de 2021, cuando se presentaron 88 casos, es decir 6 muertes menos.



“Vemos con preocupación la cifra de homicidios del primer trimestre del año porque sigue siendo muy similar a la del 2021. Lamentablemente los asesinatos son fenómenos multicausales con diferentes características que los propician. En la ciudad los homicidios están relacionados con problemas de convivencia y delincuencia dentro de cada comuna, lugares donde las dinámicas criminales de bandas y organizaciones varían, como las rutas de narcomenudeo, cuentas de gota a gota, cobros por seguridad, pagos por venganzas, entre otros”, aseguró Álvaro José Pretel, analista e investigador en temas de seguridad y defensa.



El analista afirmó que con estas cifras ha quedado evidenciado que los homicidios siguen teniendo el mismo comportamiento que en los últimos 20 años. “Es decir, que se presenta principalmente en jóvenes con características de consumo de licor o sustancias psicoactivas y los crímenes ocurren a altas horas de la noche, a la madrugada y los fines de semana”.



Los lugares de la ciudad donde más se presentaron homicidios en los primeros tres meses del año son la Comuna 14, con 35 asesinatos; la Comuna 15, donde se registraron 28 casos y la Comuna 21, en la que hubo 20 crímenes.

Los barrios Manuela Beltrán, Las Orquídeas, Antonio Nariño, Ciudad Córdoba, son otras de las zonas más afectadas por los casos de homicidios en 2022.

Al analizar estas cifras, Andrés Felipe Galindo, experto en temas de seguridad ciudadana, afirmó que “Cali es una ciudad violenta que tiene más de 150 estructuras criminales y una complejidad social que sirve de entorno generoso con el crimen. En estos momentos estamos en deuda de mejorar la coordinación entre fuerzas de seguridad, de invertir más en monitoreo e inteligencia técnica y de consolidar intervenciones sociales”.



En cuanto a los barrios más afectados por el flagelo del homicidio en la ciudad, la lista la encabeza Comuneros I, con 13 casos en el primer trimestre; le sigue Promociones Populares B, en el Oriente de Cali con 8 asesinatos y Alfonso Bonilla Aragón, donde hubo 7 crímenes.



Según Pretel, en el barrio Comuneros I se presentan dinámicas criminales asociadas al control de organizaciones que están captando el expendio de drogas, las rentas ilícitas, los préstamos y las venganzas dentro del barrio. “Estas bandas, que buscan monopolizar el control del territorio, tratan de erradicar cualquier otra competencia que puedan tener en el sector, lo que puede llevar a enfrentamientos entre grupos delincuenciales que desencadenan en homicidios”.



Sobre la situación que se vive en las comunas del Oriente de la ciudad, lugares en donde más se presentan homicidios y en los que las autoridades han venido adelantando operativos, los expertos opinan que esto se debe a las pocas oportunidades y la correlación con la pobreza. Es decir, que las personas que viven en estos lugares al haber una falta de oportunidades como salud, educación o empleo, terminan viéndose envueltas en espirales de violencia, además de ser sectores de recepción de población migrante en la ciudad.



Según el Observatorio de Seguridad de Cali, el pasado jueves 31 de marzo se registraron dos homicidios. Las víctimas fueron dos hombres de 29 y 30 años.

“Hay una relación de los fenómenos de violencia con la pobreza y, especialmente, con la segregación social. En estas comunas la incidencia de pobreza, desempleo y vulnerabilidad es mucho mayor. Por ejemplo, mientras el desempleo juvenil en Cali se acerca al 20 %, en una comuna como la 15 el 50 % de los jóvenes viven en la pobreza. Esto hace que sea un escenario de presencia de economías ilegales muy fuerte”, explicó Galindo.



Por su parte, Álvaro Pretel sostuvo que considera erróneo analizar el homicidio en comparación con las cifras de años anteriores, pues “el foco principal debe ser analizar el fenómeno criminal detrás de esto. La meta siempre va a ser bajar el número de muertes violentas, y hay meses que son cíclicos donde el comportamiento de las muertes va a ser muy similar, como por ejemplo en enero, marzo, octubre y diciembre. No solo debemos mirar reducción y aumento si no los grupos poblacionales que más se han visto afectados y en los segmentos de la ciudad donde ocurren”.



Sobre la posibilidad de que la cifra de homicidios en Cali sea de menos de mil casos al finalizar el año, Galindo respondió que esto dependerá de que los próximos trimestres tengan el mismo comportamiento, ya que la historia en Cali dice que hay hechos que muy fácilmente pueden impulsar el crecimiento de las muertes violentas.



Sin embargo Pretel aclaró que, aunque es un reto detener los asesinatos, no es imposible de lograr, “así como se pudo estabilizar las muertes a finales del año pasado con un ajuste y replanteamiento de estrategias, estoy seguro de que Cali lo va a volver a hacer. Todos los caleños queremos que haya paz, y que no se presenten más muertes”.



Para esto, los expertos plantearon que se debe llevar a cabo una actuación integral por parte de la administración municipal y de las autoridades, donde se mezclen temas de prevención de la violencia, desarrollo social y de control institucional del territorio por parte de la Policía Metropolitana, todo con el fin de que se fortalezca la articulación de las fuerzas de seguridad y su reacción a la hora de enfrentar el crimen en las zonas de mayor incidencia del delito, sin olvidar, profundizar en programas sociales principalmente dirigidos a la población joven.