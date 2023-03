La ola de indignación que ha causado el asesinato de nueve militares a manos del ELN en Norte de Santander

Desde diferentes sectores políticos rechazaron el ataque del ELN que ayer en la madrugada ocurrió en la vereda Villanueva, en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, y que dejó a nueve militares fallecidos y nueve más heridos.



Se trata de un grupo de soldados que protegía la infraestructura energética de Norte de Santander, según comunicó Silvano Serrano, gobernador del departamento. El Ejército informó que el grupo de uniformados fue atacado con artefactos explosivos improvisados y ráfagas de fusil, por integrantes del Frente Camilo Torres, del ELN.



“Repudio total al ataque al pelotón del Ejército en el Catatumbo, 7 soldados que prestaban su servicio militar y 2 suboficiales, soldados de la Nación y del Gobierno del cambio, asesinados por quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo”, escribió en Twitter el presidente Gustavo Petro.



Han sido diversos los mensajes en donde políticos y personalidades han rechazado el ataque. La vicepresidenta Francia Márquez expresó: “Rechazo el vil ataque a pelotón del Ejército Nacional. Total condena a este hecho de violencia que deja 9 soldados muertos, mis condolencias a sus familias. Hoy más que nunca, no dejaremos de trabajar por la Paz Total que se merecen los colombianos”.



El secretario general de la Presidencia, Mauricio Lizcano, expresó: “Rechazamos el ataque contra nuestros soldados y repudiamos a quienes atentan contra la paz y confianza de los colombianos. Nos solidarizamos con sus familias en estos difíciles momentos”.



“La masacre a nuestros soldados de la patria es una triste noticia que nos duele y que demuestra, una vez más, que el ELN no tiene ninguna voluntad de paz. Mi solidaridad y oraciones a los familiares de nuestros héroes”, escribió en Twitter el expresidente Iván Duque.



El representante a la Cámara del Centro Democrático, Juan Fernando Espinal, afirmó: “Le pedimos al Presidente que levante de inmediato la mesa de diálogo con este grupo terrorista. Volvimos a retroceder en el tiempo, a la época en que todos los días había matanza de soldados y policías”.



“Mi rechazo es total a la operación adelantada en el Catatumbo por el ELN que cobró la vida de nueve militares. Creo que con emboscadas no se construye paz en Colombia y con estos hechos, por el contrario, debilitan las posibilidades de encontrar los caminos y los propósitos de paz que está buscando el Gobierno central y que buena parte respaldamos”, dijo el Secretario de Paz de Cali, Fabio Cardozo.



“Nosotros no podemos estar comprometiéndonos en una mesa de negociación, pero en los frentes de guerra haciendo otras cosas. Es necesario disciplinar las tropas, honrar la palabra, mantener el alto al fuego para avanzar en la agenda de paz que estamos comprometidos”, concluyó Cardozo.





Habla el equipo negociador

“Esta es una mesa de diálogos que vemos muy importante, pero que con estos hechos están esquivando la construcción de la paz en Colombia. No vamos a hacer nada distante que entorpezca el propósito de la paz (…) aquí se generan daños irreparables a la vida e integridad de seres humanos”, expresó el comisionado para la Paz, Danilo Rueda.



La periodista y negociadora María Jimena Duzán expresó: “¿Cuál es entonces la voluntad de paz del ELN luego de ese atentando en el Catatumbo?”.



Desde la Presidencia de Colombia se dio a conocer que el próximo lunes 3 de abril se hará la reunión entre el Presidente y la delegación de negociadores en la Casa de Nariño. Por ahora, el Gobierno aseguró que hasta el momento no habrá una suspensión de los diálogos ni un levantamiento de la mesa concertadora.



Los militares fallecidos

Los fallecidos en medio del atentado fueron identificados como el Cabo Segundo Brayan Gómez Gamboa, oriundo de Palmira, Valle y quien desde hace 7 años trabajaba en el Ejército. También falleció el Cabo Tercero Juan Benavides, nacido en Bogotá.



Los soldados que murieron fueron Jhoan Gómez, Rafael Jiménez, Herzel Fernández, José Pushaina Epiayú, Jaime Redondo, Kevin Acevedo y Fabio Epinayú.



Las víctimas eran oriundas de los departamentos de La Guajira, Santander, Magdalena y Cesar.