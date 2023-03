La millonaria cifra que Cali pierde al año por los constantes robos de cableado

Ayer fue hallado el cadáver de un habitante de calle que, al parecer, murió electrocutado cuando intentaba hurtar parte del cableado eléctrico que surte al barrio Porvenir, norte de Cali.



Según testigos, dos hombres intentaron robar la infraestructura pública del sector y, en medio del hecho, fueron víctimas de una fuerte descarga eléctrica que acabó con la vida de uno y dejó al otro con graves quemaduras.



Las autoridades indicaron que el hombre herido se encuentra bajo observación médica en el Hospital San Juan de Dios, en el centro de Cali.

El problema del robo de la infraestructura pública en la capital del Valle es preocupante, según el jefe de la Unidad de Seguridad Física y Electrónica de las Empresas Municipales de Cali, Germán Huertas, tan solo durante el 2022 Emcali perdió $10.000 millones debido a este flagelo.



“Incluso hemos detectado bandas criminales dedicadas al hurto de infraestructura pública, el año pasado se desmantelaron tres. Estas organizaciones delincuenciales saben que el cobre es muy valioso, el kilo de este metal está en 9.5 dólares, es decir, entre 40.000 y 45.000 pesos; se lo llevan a Buenaventura y de ahí lo exportan al extranjero”, explicó Germán Huertas.



Durante el 2022, la Unidad de Seguridad Física y Electrónica de las Empresas Municipales de Cali aprehendió a 95 sujetos señalados del hurto de la infraestructura de la empresa, solo cinco fueron judicializados.



“Las autoridades suelen decir que el delito es de menor cuantía, no valoran realmente el daño que se le está haciendo a la ciudad y las pérdidas económicas que sufre la empresa”, dijo Huertas.



Otro punto que destacó Germán Huertas es el problema que suscita el robo tan siquiera de unos pocos metros de cable, pues “lo complicado es que si se hurtan tan solo un metro del cable primario, el cual en su totalidad mide 2200 metros, nosotros no podemos hacer el empalme y nos toca reemplazarlo todo”.



Tan solo en lo corrido del 2023, se han aprehendido 12 sujetos por este delito, según Huertas, la mayoría de los infractores son personas de nacionalidad extranjera o menores de edad.



“Respecto a lo que pasó hoy (ayer) en el barrio Porvenir, es que allá hay una recámara de energía, a veces los habitantes de calle ingresan a ese sector y lógicamente no tienen las precauciones, tocan los cables de casi 34.000 voltios, que es un voltaje supremamente alto, y se electrocutan o terminan con quemaduras muy graves”, explicó Germán Huertas.



Uno de los puntos que más se ve afectado por esta problemática de seguridad es el túnel mundialista de la Avenida Colombia, en pleno centro de Cali.



Al recorrer este hundimiento de casi un kilómetro de extensión se puede observar como ha sido afectado por delincuentes que buscan hurtar el cobre que posee el cableado eléctrico.



Ante esto, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, aseguró que a raíz de estos hechos “se ha designado vigilancia privada en el interior del túnel mundialista y ya tenemos las cámaras conectadas al CAD de la Policía para hacer el monitoreo, lo cual ya está dando resultados. Hoy (ayer), gracias a la reacción de la vigilancia privada y a la Policía, se pudo capturar un ciudadano que intentaba hurtar el cableado y afectar la iluminación del túnel”.



Dranguet afirmó que la vigilancia permanecerá dentro de este importante hundimiento con el fin de preservar su seguridad.