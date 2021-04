Judith Pinedo, exalcaldesa de Cartagena, se entregó a la Fiscalía tras ser condenada a 12 años de cárcel

Erika Mantilla

Judith Pinedo, exalcaldesa de Cartagena, se entregó a las autoridades este viernes, luego de ser condenada a 12 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de requisitos legales.



La condena fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena.



Pinedo emitió un comunicado y un video para anunciar que se puso a disposición de las autoridades en la sede de la Fiscalía General, en el barrio Crespo.



Detallan que acudió ante el ente investigador, acompañada de un grupo de personas que la respaldan y creen en su inocencia.



Reiteró que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para impugnar la sentencia y "demostrar que sus actuaciones en el caso fueron en el marco de la ley".



En el video, Judith Pinedo dice que el lunes 12 de abril, día en que se conoció la decisión del Tribunal Superior de Cartagena, se presentó en la Sijín pero no fue recibida porque todavía no se había emitido una orden captura.



Por eso, asistió a la Fiscalía a las 9:00 a.m. de esta jornada.



Lea además: El comentario sexista y xenofóbico por el que investigarán al Alcalde de Yopal