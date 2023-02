JEP abre incidente de desacato contra Alcalde de San José del Guaviare

La Jurisdicción Especial para la Paz abrió un incidente de desacato en contra del alcalde de San José del Guaviare, Ramón Guevara Gómez, por no cumplir con las medidas cautelares adoptadas sobre el cementerio San José, donde se presume podrían haber víctimas de desaparición durante el conflicto armado.



Esta decisión la tomó la JEP al considerar que la Alcaldía de ese municipio no cumplió con la orden de cerrar ese cementerio y garantizar la conservación de los cuerpos que allí se encuentran.



“Si bien, inicialmente la Alcaldía optó por realizar un cerramiento provisional, lo cierto es que el mismo no fue efectivo como se puso de presente por la Unidad de Búsqueda desde el mes de julio de 2022. La entidad territorial se limitó a producir decretos, más no a ejecutar las órdenes de la sección, con el agravante de no haber remitido los informes mensuales que le fueron ordenados”, explicó la JEP.



Por otro lado, la JEP prorrogó por seis meses más las medidas cautelares adoptadas sobre este antiguo cementerio y sobre el cementerio Municipal de San José del Guaviare, para avanzar en la recuperación de los cuerpos que allí se encuentran.



“La JEP ha considerado en otras decisiones que las falencias en el cuidado de los cuerpos en los cementerios objeto de este trámite, la falta de seguridad, así como las prácticas inadecuadas, tanto de los administradores de los camposantos como de la comunidad, han expuesto los derechos de las víctimas al no contarse con un manejo riguroso y respetuoso de la ley en relación con tales cuerpos, situaciones que persisten en este asunto, lo que afianza la acreditación de los criterios de gravedad y urgencia para prorrogar esta medida”, explicó la JEP.