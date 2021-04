Crimen de Felipe Tobón: inseguridad en el cerro es constante, dicen deportistas

Álvaro José Carvajal Vidarte

Sigue la consternación por el asesinato del deportista Jorge Felipe Tobón Sánchez, hecho ocurrido el domingo pasado en una vía del Cerro de las Tres Cruces, en un intento de hurto.



Este lunes, en medio de la velación del joven de 25 años, su papá, el sargento primero de la reserva del Ejército Jorge Mario Tobón, insistió en que el homicidio de su hijo no quede en la impunidad.



“Los atacantes de mi hijo ya habían sido detenidos el año pasado y dejados en libertad, este no es más que un caso derivado de la impunidad de la justicia colombiana, y por eso haré lo que esté a mi alcance para que los capturados (dos de tres implicados) reciban todo el peso de la ley”, aseguró.



Entre tanto, Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, anunció que ofrece una recompensa de $100 millones por información que permita lograr la captura del tercer implicado en el asesinato de Jorge Felipe.

Puede leer: Estudian contratar empresas de seguridad para aumentar vigilancia en Cali



La Mandataria, que envió su mensaje de solidaridad y condolencias a la familia del joven, dijo que “estamos ofreciendo una recompensa de $100 millones para quien nos dé información y nos ayude a capturar el tercer implicado, porque se capturó a dos, pero nos falta el tercero”.



Y es que, según reiteraron este lunes las autoridades, el patinador de Hockey y estudiante de Ingeniería Electrónica fue asesinado hacia las 7:00 a.m. del domingo, cuando hacía ejercicio junto a su novia en el mencionado cerro tutelar. Tres hombres que portaban armas blancas interceptaron a la pareja y les exigieron sus objetos de valor, pero como no llevaban nada, la mujer pidió descender la montaña para buscar algo para entregarles. Al regresar al lugar en compañía de otros deportistas que la ayudaron dando aviso a las autoridades, encontró al joven sin vida.



La familia de Jorge Felipe indicó que, según la joven, además su novio murió por defenderla cuando los tres delincuentes intentaron abusar de ella.

Dos de los implicados, uno de nacionalidad venezolana, fueron capturados por un equipo especial de la Policía, el Goes, cuando se escondían entre los matorrales en el Cerro. La Fiscalía les imputará los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado en grado de tentativa y violencia sexual, en audiencias que iniciaron este lunes. El tercer señalado ya fue identificado y es buscado por las autoridades.



Asimismo, la Gobernadora del Valle también hizo un llamado a tener cero tolerancia frente al crimen y les solicitó a las autoridades “judiciales que no se deje en libertad a los reincidentes en todo tipo de delitos, especialmente los que afectan la seguridad ciudadana”.



Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, escribió en su cuenta de Twitter que se trata de “una situación dolorosísima que condenamos enérgicamente” y pidió “crear brigadas y redes de seguridad ciudadana”. Esta propuesta recibió críticas desde varios sectores, que coincidieron en que esto es pedirle a la gente hacer el trabajo de las autoridades.

En la tarde de este martes será el sepelio de Jorge Felipe Tobón Sánchez. Su familia pidió a la ciudadanía hacerle seguimiento al proceso de los capturados por el homicidio.

“Más seguridad en el Cerro”



Luego de conocido el homicidio de Jorge Felipe, varios de los deportistas que suben todas las mañanas al Cerro de las Tres Cruces manifestaron que la zona necesita seguridad permanente, pues son constantes las noticias de hechos delictivos ahí.



“Es vital que tengamos acompañamiento de Policía mientras hacemos deporte acá en las Tres Cruces. No puede pasar que en este tiempo, que solo podemos ir a ciertos lugares a trotar, terminemos siendo víctimas de hurto”, dijo este lunes Carlos Parra.

Lea también: "Cali no aguanta más esta presión migratoria": Secretario de Seguridad tras crimen de deportista



A su vez, Gloria Guzmán, quien va al Cerro tres días por semana, afirmó que “hay vías en las que no se ve ni un solo policía, en otros tramos solo se ven al inicio. No pueden seguir pasando casos como los del deportista asesinado, ni como las otras denuncias que se han hecho, tienen que mejorar la seguridad en este lugar tan visitado a diario”.



También, Darschan Ocampo, edil de la Comuna 2 y vicepresidente de la JAC de Centenario, y quien el domingo creó un frente de seguridad por WhatsApp para coordinar con los deportistas subidas seguras al Cerro, expresó que “hemos tenido más de 15 reuniones con la Secretaría de Seguridad y el problema es reiterativo. La seguridad de la ciudad requiere de un plan concreto y coordinado con las capacidades operativas correspondientes”.

Entre el 1 de enero y el 18 de abril de este año, en Cali se registraron 285 asesinatos. El año pasado, en el mismo lapso, los casos fueron 262.