Indignante: asaltan apartamento del director del noticiero Red + Noticias en Bogotá 

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en las últimas horas en Bogotá e involucró a un reconocido periodista en la capital.



Por medio de redes sociales el director del noticiero televisivo Red + Noticias, Giovanni Celis Sarmiento, dio a conocer que su apartamento, ubicado al norte de Bogotá en un piso 11, fue asaltado mientras él y su familia se encontraban ausentes.



"Se metieron a mi apartamento, piso 11 Belair Plaza. No entiendo!", informó Celis en su cuenta de Twitter.



En relato al mismo noticiero, el director Celis narró que diferentes puertas y ventanas de su hogar fueron violentadas por donde lograron ingresar los ladrones que esculcaron y revolcaron los diferentes cuartos del apartamento, hasta las pertenencias de sus hijos menores.



"Este es un piso alto, quitaron el vidrio de seguridad y lo pusieron a un lado, se metieron, rompieron además la ventana del patio del cuarto de ropas, sacaron la ropa de mis hijos, dañaron la ventana (...) se llevaron mi computador personal, los objetos personales de mi esposa", contó Celis a Red + Noticias.



Celis además manifestó que le fueron hurtadas objetos personales de una caja fuerte que tenía empotrada en la pared, también le fue robada una cámara fotográfica.



El periodista manifestó que las autoridades están adelantando las investigaciones pertinentes debido a que, aparentemente, otros apartamentos también habrían sido violentados y hurtados. El robo ocurrió mientras la familia estaba fuera de la ciudad y Celis regresó a la capital para cumplir con funciones laborales.



"Lo que uno no entiende es cómo en un piso alto, usted lo vio a la entrada, se meten, se van, tienen tanto tiempo para trabajar, yo estaba fuera de Bogotá este fin de semana que lo pasé con mi familia que casualmente está fuera de Bogotá, yo me vine por cuestión de trabajo para el noticiero a trabajar y cuando llegué a la noche me encontré con este panorama", afirmó Celis.



Finalmente el periodista manifestó que la Policía Nacional atendió prontamente a su llamado y aseguró que la investigación seguirá en curso.