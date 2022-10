Hombre que habría asesinado a su hijo de cinco años en Melgar podría quedar en libertad

El pasado martes 4 de octubre la Policía Nacional capturó a Gabriel Enrique González, presunto asesino de su hijo de cinco años en Melgar, Tolima.



Sin embargo, ahora se dice que el hombre podría quedar en libertad pues su detención no se dio por la muerte del pequeño, sino porque este hombre intentó sobornar a los policías que lo detuvieron.



Hasta el momento no hay una orden de captura contra Cubillos por el asesinato de su hijo, lo que ha alertado a la familia de la víctima y defensores de la niñez, que advierten que este hombre podría quedar en libertad por el supuesto caso de soborno, y así evadir el caso del asesinato de su hijo.



Cabe recordar que el menor fue hallado sin vida en la habitación de un hotel en Melgar, Tolima. El pequeño, quien había sido reportado como desaparecido el pasado domingo, habría muerto por asfixia.



Gonzáles, principal sospechoso del crimen del niño, había recogido al pequeño el pasado fin de semana y días después, en la madrugada de este lunes, el hombre le habría enviado un mensaje a la madre del niño confesando el asesinato de su hijo.



Además de estos mensajes escritos, Gabriel Enrique le habría enviado una foto del menor muerto.



"Hora fallecimiento 3:55 a.m. asfixia (sic) mecánica no sufrió. Ahora si puedes disfrutar sola con Edilson y Wesly sin Tricitico ni mucho menos yo. Felicidades”, escribió el hombre. "Ahí está claro o el Chunco o Gabriel Esteban. Usted escogió al campesino", le dice.



El crimen del menor se trataría de una supuesta venganza del hombre contra la madre de su hijo, con quien llevaba más de cinco meses separado.