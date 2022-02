Hermano de Piedad Córdoba se habría aliado con 'Gentil Duarte' para traficar cocaína

En un exclusivo lugar del sur de Medellín, Álvaro Córdoba, hermano de la candidata al Senado Piedad Córdoba, fue detenido por presunto narcotráfico, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, cargos que hoy lo tienen cerca de ir a juicio en Estados Unidos.



En medio del operativo de este jueves, un policía adscrito a la Dijín le leyó a Álvaro que sobre él había una orden de captura expresa por parte del fiscal general Francisco Barbosa, quien atendió el llamado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que requiere al hoy detenido.



La diligencia no tardó mucho en suelo antioqueño, pues en menos de 24 horas, Álvaro fue trasladado a Bogotá. Allí se encuentra recluido –según conoció este diario– en la sede de la Dijín, lugar en el que también está Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.



En concreto, de acuerdo al documento que permanece bajo reserva judicial, Álvaro y las otras dos personas capturadas se habrían asociado con supuestos emisarios del disidente “Gentil Duarte” a los que les siguen la pista.

De hecho, para llegar al fondo del caso, las autoridades ya analizan posibles enlaces de los detenidos por supuestamente haber coordinado el envío de más de cinco kilos de cocaína a Estados Unidos, por medio de una aeronave con matrícula de ese país que ya está bajo la lupa la Corte.



La ruta que habrían ayudado a cuadrar Álvaro, Libia Amanda Palacio y Alberto Jaramillo –los capturados–, tendría como primer paradero el Pacífico colombiano, corredor ya identificado por Colombia como un lugar frecuentado para el envío de cocaína de forma aérea y marítima.



Ante la captura, Piedad –aspirante por el Pacto Histórico– no tardó en reaccionar, calificando de “persecución política” el procedimiento. Por ello retó a las autoridades a que demuestren con pruebas qué es lo que tienen contra su hermano, pues, según ella, esto es un montaje judicial.

Enviados especiales



Para la captura de los tres sospechosos del tráfico de cocaína fueron enviados desde Bogotá varios agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín).



Ellos fueron quienes atendieron la orden de captura que habla de “concierto para importar cinco kilogramos a los Estados Unidos [...], y usar y portar un arma de fuego, incluyendo una ametralladora, o un distintivo destructivo durante y relación con un delito de trafico de drogas ilícitas”.



Esos mismos cargos se les describieron a los otros dos capturados, entre ellas Libia Palacio, conocida como alias Amanda. Ante los rumores de que sería prima de Piedad Córdoba, este diario conoció por parte de la familia de la candidata que Amanda no tiene nada que ver con ellos, no es “ni lejana ni cercana”.



De todas formas, los capturados habrían actuado juntos en una operación que tiene reservada dicha Corte, y que no ha sido revelada ni a las autoridades colombianas, las cuales no le tienen ningún proceso abierto al detenido.

Los hermanos procesados



Álvaro y Piedad tienen mucho más en común que solo el vínculo familiar. Ambos han participado en política y tienen a día de hoy procesos judiciales en distintas cortes.



Del primero se sabe que aspiró al Concejo de Medellín por el Partido Liberal en el año 2011, y que en los últimos años se dedicó a dar consejos para alimentación más saludable.



Y aunque se habla de una posible relación con el movimiento Medellín Imparable, este diario conoció por una fuente cercana que de ser cierta, su vínculo no está formalizado, pues no está en el espectro de los líderes.



En cuanto al estado de Álvaro tras la captura, su sobrino Juan Luis Castro –hijo de Piedad– contestó que no sabe nada, pues no tiene “absolutamente nada qué ver con él”.

Lo cierto es que Piedad sí salió a defenderlo, aduciendo que su hermano es víctima de una persecución que también va dirigida a ella, una mujer con amplio trasegar político en el país que tiene un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia.



Esa corporación la citó a versión libre para que esclarezca cuáles son los vínculos que tuvo con Álex Saab, señalado de ser el testaferro del presidente Nicolás Maduro y de lavar una cuantiosa suma de millones dólares a su favor.



El dossier del posible nexo irregular lo tiene en sus manos la Fiscalía colombiana y el juez Robert Scola, quien está a punto de iniciar el juicio contra Saab en Estados Unidos.



A los dos se les han mencionado posibles actividades irregulares en ese país, las cuales salpicarían incluso a otros familiares de Piedad.



Sobre el futuro jurídico de su hermano Álvaro, este diario le consultó al Ministerio de Justicia si ya les llegó el pedido de extradición, a lo que respondieron que no. Para ese trámite, Estados Unidos tiene hasta 60 días como límite, un proceso similar al de Otoniel, su compañero de detención por estos días en la Dijín.