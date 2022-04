Guerra a muerte por división de una banda delincuencial sería la causa de masacre en Cartago

Luego de que el pasado fin de semana se registrara el asesinato de cinco personas en el barrio La Paz, de Cartago, Valle del Cauca, el alcalde de este municipio, Víctor Álvarez, afirmó que “es una situación muy preocupante la que se vive no solo en esta zona, sino en todo el norte del Valle”.



“El problema de seguridad que hoy afrontamos no solo es en Cartago, sino también en municipios como Ansermanuevo, Obando y Alcalá, donde luego de los periodos del narcotráfico y paramilitarismo, hay bandas delincuenciales que buscan el control territorial de estos sectores que son utilizados como corredores del narcotráfico”, aseguró el Alcalde.



De acuerdo con las autoridades de Cartago, las primeras pesquisas apuntan a que el crimen de las cinco personas sería producto de una posible confrontación interna entre integrantes del grupo delincuencial ‘Los Flacos’ y un hombre conocido con el alias de El Zarco, quien sería uno de los determinadores de este hecho de violencia.



Según Víctor Álvarez, “de la cordillera sale una banda llamada ‘Los Flacos’, la cual se dividió en dos grupos. El primero está liderado por alias El Zarco y el segundo, por alias El Cantante, lo que ha representado enfrentamientos. Además, existen rumores de que estos delincuentes estarían buscando alianzas con el ELN”.



Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió ayer la Alerta Temprana de Inminencia 009 de 2022, con el propósito de que las autoridades locales y nacionales tomen medidas inmediatas que garanticen los derechos fundamentales, pues estarían siendo violados por cuenta de las disputas internas entre integrantes de ‘Los Flacos’, producto del control y distribución de estupefacientes en el norte del Valle del Cauca.



De acuerdo con los datos de la Defensoría, esta banda delincuencial también estaría delinquiendo en el municipio de Obando, zona en la que las disputas por el control del tráfico de drogas ilícitas han dejado como saldo cinco personas asesinadas en lo corrido del año. Como si fuera poco, el año pasado se presentaron 13 homicidios. A esta grave situación se suma una amenaza en contra de la Alcaldesa y el Secretario de Gobierno.



“Esta estructura criminal también está amenazando a las personas a través de redes sociales y generando temor entre la población. Me preocupa de manera particular que los delincuentes han logrado vincular a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en distintas acciones ilícitas”, explicó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

La Defensoría del Pueblo le solicitó a la Gobernación del Valle y a la Fuerza Pública, articular acciones para detener los homicidios, amenazas y extorsiones.

El Alcalde de Cartago puntualizó que, aunque no se tienen cifras oficiales, se han conocido denuncias de reclutamiento de menores en zona rural de este municipio por parte del ELN: “Es alarmante que los jóvenes estén accediendo a hacer parte de grupos delictivos solo porque no tienen garantías de educación y oportunidades de empleo”.



La Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional incrementar el número de uniformados que prestan su servicio en el municipio de Obando, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad.



A lo que Álvarez también hizo un llamado para que no solo se aumente el número de uniformados en la región, sino que se trabaje “en estrategias que den garantías de vida dignas para los ciudadanos de todas las edades”.

El alcalde de Cartago, Víctor Álvarez, afirmó que la administración municipal tomará medidas frente a estos hechos de violencia e instalarán cámaras de vigilancia.

Recompensa

Luego del consejo extraordinario de seguridad realizado en Cartago, Valle del Cauca, la Policía Nacional ofreció una recompensa de hasta $100 millones por quien suministre información que permita dar con la identificación y captura de los autores materiales e intelectuales del asesinato de cinco personas en el barrio La Paz de este municipio del norte del Valle.



De acuerdo con el mayor general Hernán Alejandro Bustamante, director de seguridad ciudadana de la Policía, los primeros indicios señalan que “este hecho violento hace parte de un ajuste de cuentas por la confrontación ante la división de ‘Los Flacos’, donde el posible determinador de esta masacre sería alias El Zarco”.



Otras de las medidas de seguridad acordadas en la reunión son el aumento de la Fuerza Pública, pues se contará con la presencia de 40 hombres de la Policía. Además, se realizarán operaciones con un grupo especial de inteligencia, investigación criminal y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de brindar tranquilidad.