Fiscalía y Defensoría ratifican que no hay desaparecidos del Paro Nacional

En un comunicado conjunto la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía ratificaron que a la fecha no existe ninguna persona que se encuentre desaparecida con ocasión de las jornadas de protesta de 2021.



“A la fecha, no existen en el país mecanismos de búsqueda urgente activos por posibles desapariciones durante las protestas de 2021. Este es un éxito investigativo y además un éxito de articulación, que se tiene que tener con entidades independientes, como la Fiscalía General de la Nación y como la Defensoría del Pueblo”, dijo el fiscal Barbosa.



Esto, según el ente acusador, porque aunque inicialmente se recibieron 627 reportes de personas no localizadas, las investigaciones arrojaron 132 casos duplicados, 195 registros carecían de información y otros detalles que permitieran establecer su veracidad y 300 ciudadanos fueron ubicados. “Estos fueron contactados y entrevistados, y aseguraron que no estuvieron en situación de riesgo o peligro inminente”, dijo el fiscal.



Con respecto a Bogotá la Fiscalía General de la Nación dijo que conoció 53 reportes de personas desaparecidas, de los cuales 28 fueron admitidos y las personas localizadas, 18 registros estaban duplicados y 7 fueron inadmitidos.



Esta información confirma lo dicho por el director de la Policía, general Henry Sanabria y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tras la declaración que hizo el empresario, Sergio Vanegas, en entrevista a la Revista Cambio, sobre contratos en el cementerio de Bogotá.



El empresario durante la entrevista aseguró que entregó 1.500 millones de pesos en efectivo para sobornar a varios funcionarios, para que un consorcio recibiera la concesión para operar el Cementerio Central de Bogotá, el Cementerio de Chapinero, el Cementerio del Sur y el Serafín, ubicado en Ciudad Bolívar.



En este sentido el general Sanabria anunció acciones legales. “No solamente es fantasiosa, sino atrevida, la posición de esta persona (Sergio Vanegas) frente a señalar si quiera que la Policía Nacional, a través de un oficial de alto grado, participó en una actividad que no es lógica. No se presentó ninguna desaparición forzada”, indicó el general Sanabria.