Los testimonios de las familias que recibieron a soldados liberados en el Cauca

El encuentro que para el pasado domingo tenía programado con su padre el soldado profesional Carlos Andrés Ocoró, por fin se podrá hacer realidad este jueves, luego permanecer secuestrado tres días y ser liberado en la tarde de ayer, en el departamento del Cauca, por las disidencias de las Farc.



Ayer en horas de la tarde el Comité Internacional de la Cruz Roja informó que recibió a tres soldados y a un suboficial del Ejército colombiano que se encontraban en poder del Frente Carlos Patiño de las Antiguas Farc.



Los uniformados Cristian Murillo, José Arcadio Epiayu, Carlos Andrés Ocoró y Juan Gabriel Chachinoy fueron secuestrados el domingo 15 de enero cuando se movilizaban por la vía alterna entre Pasto y Popayán, luego de salir de permiso para visitar a sus familias en Cali y Puerto Tejada.



“Estos días fueron horribles, no comíamos, no dormíamos, no teníamos tranquilidad. Necesitábamos apoyo del Estado, pero sobre todo del presidente Gustavo Petro porque nunca se pronunció y queríamos tener noticias de nuestros familiares. Entre más pasaban las horas, más angustia teníamos. Fueron días muy difíciles porque no sabíamos lo que podían pensar los secuestradores, sin embargo, siempre tuvimos fe de que estaban bien”, le contó a El País Leidy Jhoana Carabalí, hermana del soldado Cristian Murillo, quien lleva 10 años en el Ejército.



Leidy Jhoana cuenta que durante los días del secuestro de su hermano el Ejército fue a su casa para brindarle apoyo emocional a toda su familia, especialmente a su madre, pues ella era la más afectada por la situación. “Ayer la noticia me la contó mi prima por teléfono porque yo me encontraba en la Fiscalía. Eso ocurrió más o menos a la 1:30 p.m. y fue un coronel el que nos confirmó la liberación”.



“Estos días fueron terribles, pero estamos felices porque por fin terminó la angustia. Ya pude hablar con él y me dijo que se encontraba bien y que estuviera tranquila. Estaba muy feliz de vernos a todos juntos”, afirmó Darlin Dayana Montaño, esposa desde hace seis años del soldado Carlos Andrés Ocoró.



La mujer contó que a su hija, de cinco años, durante estos días la mantuvieron aislada, pues no querían que se enterara que su padre había sido secuestrado, por lo que “cuando llorábamos o nos desesperábamos nunca lo hacíamos frente a ella”.



Apenas conocieron la buena noticia, la familia Ocoró, que vive en Puerto Tejada, Cauca, inició con los preparativos para el recibimiento del soldado que posiblemente será en las primeras horas del día de hoy y hasta mandaron a estampar camisetas porque “ya la incertidumbre terminó”.



En ese mismo plan se encuentran los familiares del soldado Cristian Murillo. En el barrio Decepaz, al oriente de Cali, ya alistan todo para recibirlo y van a tener “bombas, pancartas y fotos. Estamos esperando ansiosos que cruce la puerta de la casa para abrazarlo. Sabemos que hoy le iban a realizar unos exámenes médicos en Popayán”, sostienen.



“Participamos en esta liberación como intermediario neutral, por solicitud de las partes involucradas y con un fin estrictamente humanitario. El Comité Internacional de la Cruz Roja está dispuesto a facilitar otras operaciones que ayuden a mitigar las consecuencias humanitarias que persisten en Colombia”, expresó Kian Abbassian, jefe de la subdelegación del Cicr en Cali, y agregó que el acceso a las zonas más afectadas por los conflictos armados y la violencia es fundamental para que se pueda ayudar de manera imparcial e independiente.