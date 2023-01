Fiscalía le negó al Gobierno levantar órdenes de captura contra jefes paramilitares

La Fiscalía General de la Nación le negó al Gobierno la solicitud de levantar las órdenes de captura contra varios jefes paramilitares que se sumarían a la paz total, proyecto bandera del presidente Gustavo Petro.

Con dos oficios, la Fiscalía le explicó al Gobierno que no existe un sustento jurídico para aceptar este pedido.



Textualmente, el ente acusador sostuvo: "no existe marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados sin carácter político, ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto".



Le puede interesar: Fiscalía suspendió órdenes de captura contra tres miembros de las disidencias



La Fiscalía General de la Nación agregó, por ende, que "no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el Presidente (Gustavo Petro) como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidos como el Clan del Golfo'".



Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Javier o chiquito; José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito; Alexander Celis Durango, alias Bayron; Jorge Emilson Córdoba Quinto, alias negro Perea; José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya; Orozman Orlando Ostén Blanco, Luis Armando Pérez Castañeda y Alex Sierra Moncada son los cabecillas implicados en esta polémica.



Una de las bases sólidas de la Fiscalía para tomar esta determinación es la independencia judicial que esta institución tiene para pronunciarse sobre estos temas.



¿Qué responderá el Gobierno y cómo esto afectará la paz total del Gobierno Petro?