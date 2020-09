Fiscalía investigará procedimiento del Ejército en Miranda, Cauca, en el que murió una mujer

Erika Mantilla

La Fiscalía General anunció este jueves una investigación para determinar cuáles fueron los hechos que provocaron la muerte de una mujer transgénero en medio de un procedimiento adelantado por integrantes del Ejército Nacional en zona rural de Miranda, Cauca.



La víctima fue identificada por su pareja sentimental como Juliana G. y murió de manera instantánea cerca de las 9:00 a.m., tras recibir un impacto con arma de fuego, cuando ambos se desplazaban por una vía en la vereda Guatemala, indicaron preliminarmente desde el ente investigador.



También confirmaron que se realizaron actos urgentes y se asignó un fiscal experto, así como un equipo de trabajo, para que el caso sea abordado con una perspectiva diferencial atendiendo la identidad de género de la víctima.

Además, la Fiscalía lamentó el nuevo hecho de violencia y expresó su solidaridad con los familiares y allegados de la mujer.

#ÚLTIMOMINUTO Fiscalía adelanta investigación por muerte de mujer transgénero en medio de procedimiento de Ejército en vereda Guatemala de Miranda #Cauca. Se asignó fiscal experto para que aborde una perspectiva diferencial que atienda también a la identidad de género de víctima. pic.twitter.com/mnZNoSIFxr — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 24, 2020

El caso se conoció esta misma jornada con la difusión en redes sociales de un video que grabó el acompañante de la víctima, y que ha generado indignación en todo el país.



El hombre en las imágenes afirma que en el lugar no había un retén de la institución y además muestra que tanto él como su pareja estaban desarmados. "No llevamos armas, no llevamos nada", grita en medio de la desesperación.



En otro video que también circula en dichas plataformas, hombre relata que viajaba con el conductor y a la víctima, cuando "dos soldados salieron del monte hacía la vía" y los hicieron parar.



"Empezaron a decirnos que 'nosotros qué, que de dónde éramos', cuando uno de ellos empezó a dispararle a las llantas del carro. Uno de las balas le impactó a la mujer que estaba a mi lado en la cabeza y la mató", afirma.



El Ejército Nacional, en un comunicado, indicó que en ese sector de Miranda se adelantaba operativo de control militar de la Unidad orgánica del Comando Operativo Apolo del Batallón de Alta Montaña N.°8 José María Vezga.



"De manera inmediata la unidad informa lo ocurrido y se pone en conocimiento de las autoridades competentes, para que ellas en su proceso de investigación determinen el tiempo, modo y lugar de lo ocurrido. Así mismo los entes judiciales procedieron a realizar los actos urgentes", manifestó el Ejército.

Piden claridad

Andrés David Romero, representantes de la población Lgbti ante la mesa de participación efectiva para las víctimas de Miranda, Cauca, indicó que radicará un documento para que el Ejército Nacional responda por este caso.



"Cuando llegué, estaban terminando de hacer el levantamiento del cuerpo, fue en tiempo récord. Esto me llamó mucho la atención porque por lo general son muy demorados", dijo.



Sobre las circunstancias en las que se produjo este hecho, Romero afirmó que "hablé con la pareja de la mujer que falleció y me dijo que él vio el retén y se devolvió porque había dejado los papeles del carro en la casa, fue ahí cuando el soldado empezó a disparar".



De la víctima, se conoce que era de Jamundí, Valle, trabajó mucho tiempo en Cali, pero desde hace un año vivía en Miranda con su pareja, con quien tenía planes de inaugurar un salón de belleza.



Finalmente, Andrés David Romero hizo un llamado a las autoridades, para que refuercen los conceptos y procedimientos entre los miembros de la Fuerza Pública.