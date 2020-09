Juan Felipe Delgado Rodriguez

Un soldado del Ejército es señalado de disparar contra un vehículo en una vía de Miranda, Cauca, acción en la que murió una mujer transgénero.



Así ha sido divulgado este jueves en un video que circula en redes sociales, en el que un hombre, pareja de la víctima y conductor del vehículo, dice que los uniformados dispararon contra el carro.



"No llevamos armas, no llevamos nada", grita el hombre en el audiovisual difundido en historias (stories) de redes sociales.



Los hechos ocurrieron a las 9:00 a.m. de este jueves en una vía de la vereda Guatemala, municipio de Miranda, Cauca, donde el Ejército adelantaba operaciones de control militar.



La mujer fue identificada como Juliana Giraldo, de 38 años.



En otro video que circula en redes sociales, un hombre relata que acompañaba al conductor y a la víctima, cuando "dos soldados salieron del monte hacía la vía" y los hicieron parar.

"Empezaron a decirnos que 'nosotros qué, que de dónde éramos', cuando uno de ellos empezó a dispararle a las llantas del carro. Uno de las balas le impactó a la mujer que estaba a mi lado en la cabeza y la mató", afirma en un video que circula en redes sociales.



El Ejército Nacional, en un comunicado, indicó que en ese sector de Miranda se adelantaba operativo de control militar de la Unidad orgánica del Comando Operativo Apolo del Batallón de Alta Montaña N.°8 José María Vezga.

"De manera inmediata la unidad informa lo ocurrido y se pone en conocimiento de las autoridades competentes, para que ellas en su proceso de investigación determinen el tiempo, modo y lugar de lo ocurrido. Así mismo los entes judiciales procedieron a realizar los actos urgentes", manifestó el Ejército.

