Fiscalía imputó cargos contra Nilson Díaz, padrastro de la menor Sara Sofía Galván

Nilson Díaz, padrastro de Sara Sofía Galván y presunto responsable de su desaparición, fue imputado este miércoles por segunda vez por el delito de desaparición forzada.



Por su parte, Carolina Galván, madre de la menor, no pudo ser judicializada por solicitud de su nueva abogada defensora.



Esta imputación se realizó de manera virtual y de manera reservada, porque la jueza 52 negó el acceso al público por tratarse de una menor de edad.



Esta nueva imputación se da luego de que la Juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Bogotá decretó la nulidad del proceso, tras considerar que el ente acusador no indicó cuáles eran los hechos jurídicamente relevantes por los que se les estaba imputando el delito. Es decir, “las condiciones modales en las que ocurrieron los hechos y la forma en que los procesados intervinieron”.

Hechos jurídicamente relevantes que corresponden a: “El día 24 de febrero de 2021 la señora Xiomara Galván Cuesta, interpone denuncia por la desaparición de la menor Sara Sofia Galvan, de 22 meses de edad, indicando que para el día 15 de enero de 2021, su progenitora, Carolina Galvan Cuesta, se llevó a la menor para pasar con ella un fin de semana, pero desde esa fecha no se tiene conocimiento de su paradero, dando cuenta de la comunicación sostenida con una señora Maricela, quien trabaja en Corabastos, quien le indicó que Carolina le comentó que tenía una menor de edad que se le murió en la casa, por lo que se asustó y con su compañero sentimental la arrojaron en una bolsa al caño de Tunjuelito".



Sobre estos hechos la Juez dijo que la Fiscalía no los argumentó, sino que solamente se “limitó a la lectura de varios medios de prueba, afectando los derechos de los procesados en su labor defensiva”.



Tras este suceso el pasado primero de agosto Carolina Galván y Nilson Díaz fueron recapturados cuando salían de la cárcel el Buen Pastor y la Modelo de Bogotá, pero dejados en libertad nuevamente tras considerar que a los detenidos no se les suministró un abogado oportunamente para preparar de manera adecuada la defensa.



