Fiscalía acusó a tres policías por varios homicidios durante el Paro Nacional en Cali

La Fiscalía presentó un escrito de acusación contra tres uniformados de la Policía Nacional por su presunta responsabilidad en varios homicidios ocurridos durante las jornadas de protestas en el marco del Paro Nacional en Cali.



Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó el escrito de acusación contra un coronel, un teniente y un patrullero de la Policía por algunos de los homicidios y casos de lesiones personales ocurridos durante las protestas.



Según informó la Fiscalía los policías estarían involucrados en distintos hechos y tendrían diferentes niveles de posible participación.



Uno de los acusados es el patrullero Wilson Orlando Esparragoza Corcho, quien sería el responsable de disparar el proyectil que le ocasionó la muerte a un joven que participaba en las protestas que se registraron frente al CAI Villa del Sur, en el sector Puerto Rellena, el 28 de abril de 2021.



El uniformado, al parecer, había accionado el arma de dotación contra los manifestantes ese día y para la Fiscalía, la víctima se encontraba en indefensión y no era considerado como una amenaza para las personas. Es por esto que fue acusado por el delito de homicidio agravado, pues el actuar del funcionario habría sido desproporcionado.



El otro acusado es el teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzaliaz, quien como comandante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) estaba a cargo de un componente de uniformados que, al parecer, disparó contra los manifestantes y ciudadanos ajenos a las movilizaciones, en dos eventos diferentes.



El primer evento sucedió el 30 de abril, en el barrio El Diamante, donde dos personas murieron y otras dos resultaron heridas, y el segundo evento se registró en inmediaciones del barrio Siloé, la noche del 3 de mayo, un hecho que dejó tres muertos y dos heridos.



Es por eso que la Fiscalía lo acusa de los delitos de homicidio agravado y lesiones personales, pues el teniente habría fallado en el deber de dirigir y controlar a los hombres de su unidad, y no tomó las medidas necesarias para evitar más víctimas.



El tercer acusado es el coronel Edgar Vega Gómez, quien en ese entonces se desempeñaba como comandante operativo de la Policía y había sido designado como jefe de servicio y encargado de orientar las acciones de sus subalternos para restablecer el orden, los días en los que se presentaron los eventos en los que estarían involucrados algunos integrantes del GOES, y por los que es procesado el teniente Mancilla Gonzaliaz.



De tal forma, el coronel Vega Gómez es acusado por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales, pues habría incumplido velar por la seguridad de los manifestantes y por no tomar los correctivos necesarios para evitar los excesos que se produjeron.