Familia de Natalia Perlaza, asesinada en un procedimiento policial, pide celeridad en las investigaciones

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Abogados de la firma Legal Group, que representa a la familia de Natalia Perlaza, la joven que murió durante un procedimiento policial, el pasado 20 de agosto, en el municipio de Palmira, pidieron este miércoles celeridad en las investigaciones.



Jonathan Velásquez Sepúlveda, abogado que lleva el caso, luego de reunirse en esta ciudad con la madre y algunos parientes de la joven, sostuvo que vienen adelantando la investigación sobre lo que sucedió ese día y están estructurado el caso en base a los testimonios aportados por los allegados.



"Tenemos unos testimonios claros y contundentes, como es el testimonio de la madre. Además, la forma como ingresó el proyectil por la puerta y la altura a la que ingresó, nos permite decir que en este hecho se presenta una situación bastante grave, porque la puerta estaba cerrada y Natalia Perlaza se encontraba al interior de su vivienda, en compañía de su madre y su hermano; estaban los tres cerrando la puerta y la policía tratando de ingresar".

Y agregó: "Cuando ellos logran cerrar la puerta se presenta el impacto, inmediatamente ella camina y cuando se mira le dice a la mamá, "ma, ma", pero lamentablemente cae el suelo. La policía ingresa al inmueble, pasa por encima de ella, no le presta ningún auxilio y cuando los demás policías ingresan y ven la gravedad de la situación, que se está desangrando, la auxilian y llevan a un centro de salud donde llega sin signos vitales".



El abogado Velásquez sostuvo lo que se configura en este caso es un presunto abuso de la fuerza, además de un presunto homicidio porque en el momento en que la puerta se cierra, ningún miembro de la policía nacional podía accionar su arma contra la misma sabiendo que había personas al interior tratando de cerrarla.



"Ellos podían tratar de abrir la puerta dentro del procedimiento porque estaban presuntamente persiguiendo a alguien, eso es válido, es legal, pero en ningún momento es legal disparar un arma de dotación oficial en contra de una puerta que se encuentra cerrada y cuando hay tres personas adentro", dijo.



"Hubiese podido ser la mamá, hubiese podido ser el hermano, pero lamentablemente se presenta este caso en el que fallece Natalia y donde hay, con claridad, una situación atribuible a la policía nacional, en la que uno de sus miembros dispara sabiendo que detrás de esa puerta hay personas y no le importa, realiza el disparo e ingresa el proyectil", insistió.



Anotó que al tomar la medida de la altura exacta a la que ingresó el proyectil les arrojó 122 centímetros, mientras la estatura de Natalia era de 1.62 metros.



La herida de la joven fue en el área precordial, tal y como lo indica la historia clínica de ingreso, lo que, según el abogado, coincidiría con la trayectoria de la bala.



Frente al tipo de arma y al funcionario que habría disparado, se manejan dos versiones, las cuales están siendo investigadas para tratar de establecer si se trató de una patrullera o de una teniente.



La investigación está a cargo de la Fiscalía, mientras al interior de la Policía se están adelantando los procesos disciplinarios para entrar a determinar la persona que disparó teniendo en cuenta que cada miembro de la fuerza pública tiene un arma de dotación asignada.



"La policía tiene un procedimiento y cada funcionario debe entregar su arma cuando regresa, con los cartuchos contados, entonces así podremos determinar que uno de los cartuchos fue accionado y sería el que acabó con la vida de Natalia Perlaza", manifestó.



Velásquez reconoció que uno de los temores de la familia es que pase el tiempo y el caso sea archivado. Por eso, indicó que como abogados de víctimas están adelantando todos los procesos jurídicos que tienen que ver con derechos de petición solicitando la cámara de vigilancia que se encuentra en frente de la vivienda.



Igualmente, pidieron a la Procuraduría para que haga uso del poder preferente y asuma la investigación por la muerte de Natalia.



"Es una grave situación la que se presenta en este caso, es el homicidio de una joven de 22 años, que estaba en su casa. Dentro del proceso nuestro estamos adelantando toda la representación de víctimas en el proceso penal ante fiscalía, toda la representación y derechos de petición ante policía nacional, solicitando todos los elementos materiales de prueba relacionados con este caso, para que no quede en la impunidad", acotó.

Cabe recordar que esta firma, Leal Group, representa también a los familiares de los cinco menores que fueron asesinados en el sector de Llanoverde en Cali.