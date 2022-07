Exsubdirector jurídico de la Dirección Nacional de Estupefacientes, condenado por corrupción

Carlos Enrique Robledo Solano, exsubdirector jurídico de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), fue condenado por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión por irregularidades en el manejo de los bienes a cargo de la entidad.



De acuerdo con la investigación, mientras Robledo Solano hizo parte de un comité que seleccionaba a los administradores de los bienes a cargo de la entidad, entre febrero de 2008 y noviembre de 2010, intervino para que varias propiedades fueran entregadas a dos adjudicatarios que no cumplían los requisitos de ley.



De igual manera, la investigación da cuenta de que los beneficiados con el manejo de los activos eran personas cercanas a algunos de los narcotraficantes que perdieron el dominio y control de los bienes por haberlos adquirido con dineros ilícitos.



De este modo, en un primer escenario Robledo Solano permitió que fuera designado un particular como depositario provisional de una entidad de comercio y siete embarcaciones que prestaban servicios de transporte marítimo de carga y pasajeros en el Pacífico colombiano.



Este hombre no tenía estudios profesionales que demostraran su idoneidad en el manejo de empresas ni tenía conocimiento o experticia en naves fluviales, generando un detrimento patrimonial por el naufragio de una de las embarcaciones y la declaratoria de pérdida total de otra. Asimismo, la Fiscalía demostró que no hubo entrega de recursos a la DNE por la explotación económica de los bienes.



En un segundo evento, el exsubdirector jurídico avaló el acta de selección de un adjudicatario, sin verificar los antecedentes penales y los documentos de viabilidad.



De esta manera, una empresa asumió, por cinco años, el dominio de 15 estaciones de servicio, cuatro lotes, un inmueble urbano y un predio rural, cuyo valor superaba los 6.000 millones de pesos.