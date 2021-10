Expiden orden de captura en contra del agresor de la diseñadora caleña Johana Rojas

Tomás Velasco, señalado de agredir brutalmente a su expareja -la diseñadora caleña Johana Rojas-, está siendo buscado por las autoridades y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.



En contra de Velasco ya hay una orden de captura por los hechos, según pudo confirmar El País, por lo que detrás de su pista están el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Metropolitana de Cali.



La agresión fue denunciada por Rojas a través de su perfil de Instagram el pasado viernes. La diseñadora reveló que su exnovio la habría golpeado tras negarse a estar con él.



De acuerdo con el relato de Johana, ambos coincidieron en el cumpleaños de un amigo en común y luego de que este terminó, ella, junto a otros conocidos, continuaron la celebración en una discoteca de Cali.

En la madrugada del domingo, Johana y varios de sus amigos decidieron "rematar" la celebración en la casa de su exnovio y fue ahí donde, hacia las 5:00 a.m., el hombre la agredió porque ella no quiso tener ningún tipo de encuentro con él.



"Me agarró a golpes, me agredió porque no quise estar con él", relató la diseñadora mientras compartió imágenes que dan cuenta de la agresión sufrida.



A Velasco se le abrió un proceso por violencia intrafamiliar y lesiones personales en la Fiscalía, luego de que la agredida interpusiera la denuncia antes las autoridades competentes.



A través de sus redes sociales, Johana ha estado contando los avances de su proceso tanto psicológico como judicial.



En uno de los videos publicados en sus historias de Instagram, Rojas señaló que “hoy esta persona tiene orden de captura y las autoridades no han podido dar con él. Si alguien lo ve por favor llamar a la Policía, su nombre es Tomás Velasco. Cuento con la suerte de salir con vida y la fortaleza de compartir esto tan difícil”.



En estos videos también reveló que ella no es la única víctima de este hombre. "Contarles que hay más víctimas de Tomás Velasco y desde que yo hice la denuncia el viernes, han salido a hablar y quieren salir más personas que fueron víctimas de él. Ya se está haciendo todo el proceso en la Fiscalía", señaló Rojas.