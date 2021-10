La diseñadora caleña Johana Rojas denunció este viernes, a través de sus redes sociales, haber sido agredida por un excompañero sentimental luego de que se negó a estar con él.



De acuerdo con el relato de los hechos compartido por Johana, ambos coincidieron en el cumpleaños de un amigo en común y luego de que este terminó, ella, junto a otros conocidos, continuaron la celebración en una discoteca de Cali.



"Salí al cumpleaños de un amigo y ahí estaba mi exnovio con quien terminé hace 2 años, con él nunca hablamos, no tenemos ningún tipo de comunicación, pero ese día coincidimos", indicó Johana.



En la madrugada del domingo, Johana y varios de sus amigos decidieron "rematar" la celebración en la casa de su exnovio y fue ahí donde, hacia las 5:00 a.m., el hombre la agredió porque ella no quiso tener ningún tipo de encuentro con él.



"Me agarró a golpes, me agredió porque no quise estar con él", relató la diseñadora mientras compartió imágenes que dan cuenta de la agresión sufrida.



Según contó la también empresaria, el hombre la agredió en el rostro y le ocasionó múltiples lesiones que tuvieron que ser atendidas en un centro médico. "Estuve todo el domingo en la cínica por todos los golpes que me dejó. Me están haciendo toda la ruta, estoy en proceso psicológico y psiquiátrico", relató.



Johana, quien confesó haber tenido miedo por la situación vivida, explicó que tuvo que esperar hasta que el hombre se quedara dormido para salir de la casa porque, debido a una lesión en su pierna, no pudo salir sola del lugar.



"Es muy duro que te vean así. Mis papás me recogieron en la portería de este tipo porque yo los llamé a decirles que me había agredido y ellos llegaron con la Policía. No me pude escapar porque tengo una fractura de fémur que no me deja correr o caminar bien", mencionó.



Aunque la mujer denunció los hechos ante la Fiscalía y el hombre ya tiene una orden de captura en su contra, las autoridades no han logrado capturarlo. "Siempre la opción va a ser denunciar, yo voy a estar bien".



"Es importante alzar la voz, no quedarme callada. Es un invitación a que no sientan culpa ustedes. Mi exnovio, con quien terminé hace dos años, no aceptó un no por respuesta, un no que siempre es no", precisó.



A la hora de recordar a Johana la historia se traduce en la resiliencia. A los 6 años perdió a su mamá. Siendo niña también perdió a su abuela, una prima, dos tíos. Todos murieron de cáncer. Ella tiene el Síndrome de Li-Fraumeni, una condición que hace su cuerpo más vulnerable a la enfermedad. A los 12 debió asumir que le amputaran la pierna izquierda para frenar un osteosarcoma.



Johana es caleña, empresaria, diseñadora de modas, personal shopper, creadora de la conceptstore de diseño de lujo colombiano Ocre & Arco. Amputada/Con prótesis/Feliz, reafirma en Instagram donde tiene más de 61 mil seguidores.