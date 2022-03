Este es el plan para enfrentar la ola de riñas en los colegios de Cali

En respuesta a las constantes riñas que se vienen presentando en diferentes planteles educativos de la ciudad, la Policía de Infancia y Adolescencia diseñó la estrategia Patrulla Escolar con el fin de evitar o reaccionar de manera más rápida ante posibles conflictos en los colegios de Cali y municipios aledaños.



La preocupación de las autoridades en la región no es para menos, pues solo ayer se conoció que en un colegio del municipio de El Cerrito, ubicado a solo una hora de Cali, las autoridades encontraron una pistola tipo walter P-99 entre los cuadernos de una menor de 16 años.



La investigación se desarrolló luego de que un ciudadano denunciara que dentro del plantel educativo ocurrían riñas, por lo que los uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, con el permiso de la rectoría, realizaron una requisa a todos los estudiantes de la institución.



“Cuando los policías hacen presencia en los salones y, con autorización de los profesores hacen registro a los maletines, se le encuentra a esta adolescente un arma de fuego tipo pistola walter P-99 con un proveedor”, señaló el coronel Nelson Parrado, comandante de la Policía Valle.



Además de este caso, a inicios de marzo dos estudiantes del colegio Inem Jorge Isaacs de Cali, fueron captadas en video cuando se lanzaban golpes mientras una multitud de sus compañeros las rodeaba e incitaba a que se agredieran físicamente.

Los docentes o directivos de instituciones educativas que requieran la presencia de la Patrulla Escolar, la podrán solicitar al número telefónico 3160186071 de la Policía de Infancia y Adolescencia.

“La Patrulla Escolar nace por una iniciativa de la Policía de Infancia y Adolescencia debido a la cantidad de casos de violencia que se nos están presentando con el regreso a clases. Por todo esto es necesario que se haga una atención oportuna y rápida a todos los casos de agresión escolar que se han venido presentando en las diferentes instituciones educativas”, explicó la teniente Adriana Corrales, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia.



Corrales, añadió que esta estrategia, que se suma a otras en las que viene trabajando la Policía de Infancia y Adolescencia, consiste en tener patrulleros que van a recorrer la ciudad en una motocicleta equipada con radios y demás instrumentos que serán de ayuda para poder brindar atención oportuna en los casos de violencia que se presenten.



“Hemos recibido constantemente información por parte de coordinadores y estudiantes de colegios de la ciudad sobre la planeación de riñas a las afueras de las instituciones. Es en ese momento donde la patrulla actuará, pues estará trabajando desde las 6:00 a.m. hasta el mediodía, cuando los planteles educativos terminan su jornada escolar”, aclaró la Teniente, y añadió que la labor de la Patrulla Escolar también será atender casos similares al ocurrido ayer en El Cerrito, donde se le encontró un arma a una menor de edad y así evitar casos de violencia.



Desde el lanzamiento de la Patrulla Escolar, el pasado 29 de marzo, según las autoridades ya se han atendido 8 casos de violencia en diferentes instituciones educativas de la ciudad. Se han hallado elementos no permitidos en los colegios y se ha denunciado que jóvenes se citan a las afueras de las instituciones para agredirse.



Semanalmente se están presentando entre 15 y 20 casos de violencia escolar en Cali. “Este tipo de agresiones abarcan el bullying y todo lo que no permite que los estudiantes tengan una buena relación y comportamiento al interior y a las afueras de las instituciones educativas”, sostuvo Corrales.



En los planteles educativos ubicados en el Oriente de la ciudad y en los barrios Nueva Floresta y Calima, es en los lugares donde se están realizando las primeras intervenciones de la Patrulla Escolar.



“Al número celular 3160186071 los docentes, padres de familia y los mismos estudiantes nos pueden llamar cuando evidencien algún comportamiento inusual en los planteles educativos”, contó la Teniente, e hizo un llamado final para que cuando se presenten conflictos o se le encuentren a los estudiantes sustancias alucinógenas, como institución educativa informen al Icbf de la situación e inicien el proceso de restablecimiento de derechos del menor.