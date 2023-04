Estas serían las causas de la desmotivación de los miembros de las Fuerzas Militares, según expertos

El pasado 31 de marzo se anunció la salida de 34 oficiales de la Policía, entre mayores, capitanes, tenientes y subtenientes, que se sumaron a los 32 uniformados salientes a inicios del mes, todos por voluntad propia.



Por su parte, a mediados de marzo hubo otra renuncia masiva del Ejército, cuando 23 tenientes coroneles solicitaron la baja.



Esta situación preocupa a la ciudadanía pues ya son múltiples las salidas de las fuerzas militares y pocas las adhesiones. En diciembre de 2022 el Ejército anunció que no se cumplió la meta de incorporación, pues hubo un déficit de más de 20.000 hombres.



Lo que sí es evidente es que, según expertos consultados por El País, hay situaciones que estarían desmotivando a los hombres y mujeres de la Fuerza Pública. Entre ellas estaría el cambio de la cúpula militar y policial que ordenó a su llegada el presidente Gustavo Petro, y que dejó por fuera a 30 generales y altos oficiales, en el que es considerado el mayor remezón de los últimos años.



Hay quienes aceptan que los relevos generacionales se tienen que dar, pero con este despido de generales se fue la inteligencia estratégica, la memoria histórica de la Fuerza Pública, dicen las fuentes consultadas.



Advierten también que no fueron bien recibidas las opiniones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, para quien los integrantes de las Fuerzas Militares simplemente son “cumplidores de su deber”, y no está de acuerdo con llamarlos “héroes” de la Patria, como siempre se les ha reconocido en el país.



Por otro lado, la incertidumbre operacional sería un factor determinante para pensar en renunciar, debido a que los soldados y policías tienen dudas al momento de enfrentar a ciertas bandas criminales, pues si repelen el ataque de determinado grupo, podrían estar incumpliendo el cese al fuego decretado por el presidente Petro, en cuyo caso, los pueden investigar por usar la fuerza. Pero si no atacan, pueden ser investigados por la Fiscalía por omisión, afirma Carlos Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y militar retirado.