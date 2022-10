Dos indígenas fueron capturados por ataque a policías en Bogotá 

El juzgado noveno de control de garantías de Bogotá legalizó la captura de Carlos Andrés Murillo Queragama y Guillermo Naticay como presuntos responsables de agredir a los policías en la tarde ayer en el centro de Bogotá.

Según los testimonios de los patrulleros afectados, el grupo de indígenas que hasta ese momento había participado en la protesta pacífica empezó a cometer acciones violentas que incluyeron lanzar palos, rocas y hasta dardos contra las autoridades.



“En uno de los testimonios realizados por Ascanio Manuel Tapia, servidor de la Defensoría de Pueblo, mientras realizaba el acompañamiento identifico como en un grupo grande, Guillermo Naticay estaba violentando y agrediendo a los miembros de la Policía Nacional, que estaban intentando retomar el control del edificio Avianca”. Aseguró el juez.



Le puede interesar: "Me jalaron el cabello y me arrastraron": el relato de la Policía atacada por indígenas en Bogotá



Aunque los dos capturados terminaron con lesiones en cabeza y manos, la Fiscalía sostuvo que no fueron provocadas por la policía, sino por objetos contundentes lanzados por otras personas durante el enfrentamiento con las autoridades.



“Inmediatamente fue retenido el señor Naticay, se entrevistó con el servidor de la Defensoría. Allí la comunidad siguió arremetiendo contra la fuerza pública, en esa arremetida uno de los objetos contundentes lanzados impacto directamente contra la humanidad de Guillermo Naticay" Concluyó el juez.



Cabe recordar que por luego de estos hechos sucedidos en la tarde de ayer en el centro de Bogotá, las autoridades reportaron el saldo de 27 personas heridas, entre ellos 14 miembros de la policía, 8 gestores de convivencia y 5 civiles, quienes son valorados en los distintos centros hospitalarios.