"Me jalaron el cabello y me arrastraron": el relato de la Policía atacada por indígenas en Bogotá

“Ya me dieron de alta, estoy bien sin ninguna fractura gracias a Dios, pero sí me dieron cinco días de incapacidad”, cuenta la auxiliar Ingrid Yaneth García, quien fue atacada este miércoles en la estación de Transmilenio Museo del Oro de Bogotá, durante las manifestaciones de la comunidad embera que terminaron en agresiones contra miembros de la policía, gestores de convivencia y civiles.



Las agresiones dejaron un saldo de 27 personas heridas, entre ellos 14 miembros de la policía, ocho gestores de convivencia y cinco civiles.



En medio de estos hechos Íngrid se encontraba, como casi todos los días, cumpliendo su servicio en la estación Museo del Oro que había empezado a las 6:00 de la mañana, cuando por la puerta donde pasan los Transmilenios entró un grupo de personas y la atacó.



Le puede interesar: Presidente Petro rechazó el ataque a miembros de la fuerza pública por parte de indígenas



“En ese momento ellos entraron y dijeron que ellos no querían a la Policía y como estaba uniformada pues me dieron, me atacaron, me jalaron el cabello, me tiraron al piso, me arrastraron, me pegaron”, cuenta Íngrid.



Luego, cuenta Ingrid, un grupo de personas la ayudó a salir de ahí con la protección de otras personas, quienes la estaban cuidando, hasta que llegó una patrulla y la sacó de ahí.



Tras lo ocurrido Íngrid le pide a las personas respetar la autoridad. “No todos somos como ellos piensan. Si quieren hacer manifestaciones que las hagan en paz, no es necesaria la violencia, con esta no se soluciona nada”.