Denuncian nuevo caso de abuso sexual contra un menor de seis años en colegio de Bogotá

Este jueves se conoció un nuevo caso de abuso sexual en un colegio de Bogotá, esta vez contra un menor de seis años. Tras la denuncia, un grupo de padres de familia realizó un plantón frente al colegio distrital Manuela Ayala de Gaitán, el lugar donde habría ocurrido el abuso.



Aunque por ahora se desconoce quién sería el responsable de la agresión, la madre del niño reveló que llevaba varios días mostrando comportamientos inusuales, pues lloraba mucho, e incluso se mostraba agresivo a la hora de que lo bañaran.



Los padres del niño lo llevaron al consultorio psicológico del colegio y allí aseguraron que el menor no tenía ningún comportamiento fuera de lo normal. Sin embargo, después de unos días el menor empezó a contar a sus padres situaciones inusuales.



“Él sigue manifestando que alguien grande lo toca, que una vez había sido en el baño y otra en el patio. Le pregunto que si sabe quién es, si es un niño, si es un celador... no responde nada, no dice nada, le cambia el ánimo, se pone triste, se pone nervioso, se coge sus manitas y no dice nada", dijo la mamá del niño.



Además, los padres relataron que el menor decía que ya no quería dormir porque tenía pesadillas. Después de esta situación, decidieron retirar al niño del plantel educativo.



Cabe anotar que el mes pasado en la misma institución, un niño de 10 años habría sido abusado por estudiantes de grado once. A pesar de que los padres de familia de los menores inscritos en la institución aseguran que han buscado espacios de diálogo con los directivos, hasta ahora no han obtenido respuesta.



Ante la ola de casos de abuso sexual registrada en las instituciones, la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, repudió el caso y señaló que se encuentran adelantando las respectivas investigaciones.

#PilasAhí a escuchar. #PilasAhí para marcar el 123. #PilasAhí porque es un compromiso que nos incluye a todos/as proteger a nuestros niños, niñas y jóvenes frente a la violencia sexual. Rotemos el #PilasAhí en nuestro WhatsApp y en nuestras redes. pic.twitter.com/CHmzakKCwI — Edna Bonilla Sebá (@EdnaBonillaSeba) June 13, 2022