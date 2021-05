Denuncian asesinato de taxista en la madrugada de este domingo en Siloé

Álvaro José Carvajal Vidarte

En hechos que son materia de investigación, en la madrugada de este domingo fue asesinado un taxista en el sector de Siloé, ladera del suroccidente de Cali.



La víctima fue identificada como Edinson Silva Solarte, conductor del vehículo de placas WMV 725, quien habría sido atacado por personas encapuchadas cuanto transitaba por la Carrera 52A con Diagonal 50.



"Según los relatos de testigos, al parecer el compañero ya se dirigía a su hogar, y en el sector de Los Pomos, o un poco antes de llegar, le salieron unos encapuchados y el compañero parece que no les paró, y le dispararon, dejándolo muerto en el lugar", relató Johnny Rangel, vocero del gremio de taxistas La Mancha Amarilla.



Añadió que, al parecer, otro conductor resultó herido en las últimas horas, pero hasta la mañana de este domingo se desconocían detalles.



"Según testigos del lugar, es otro caso de los retenes extorsivos que hay en Cali por parte de los delincuentes. Dada la situación de orden público en el sector, ni la Policía ni el CTI pudieron llegar al lugar y otras personas tuvieron que bajar el taxi con el compañero adentro, hasta el hospital de Siloé para realizarse el levantamiento oficial", denunció Rangel.

Lea también: ¿La ciudad se le salió de las manos a la Alcaldía? Responde el Secretario de Seguridad, Carlos Rojas



El vocero alertó que, dada la situación de orden público en la ciudad, "mientras esto no se calme, no podremos trabajar tranquilos".



"SOS le decimos a Colombia, nos están matando los taxistas, y es la delincuencia aprovechando la protesta. La Policía no está ejecutando el plan (de seguridad) 'Taxi' o 'Doble Vía' porque la situación no lo permite, y es comprensible que no pueden arriesgar la integridad de sus hombres", sostuvo.



Y agregó: "los delincuentes siguen aprovechando la protesta y seguirán dejando las familias en luto. Los taxistas no tienen un sueldo fijo, por eso les toca que salir a rebuscarse para llevar algo para su casa y seguimos en cadena de oración por la paz y que vuelva la tranquilidad a nuestro territorio".​