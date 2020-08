Álvaro Uribe: ¿la Corte Suprema de Justicia debería hacer público su expediente?

Natalia Moreno Quintero

La petición del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez a la Corte Suprema de Justicia para que haga público todo su expediente en el proceso que se le adelanta por presunta manipulación de testigos es visto por varios expertos en derecho como una manera de aportar mayor transparencia al caso.



El exviceministro de Justicia Rafael Nieto explica que la llamada reserva sumarial (a la que pretende renunciar Uribe) es la prohibición de hacer pública la información de un proceso penal y su finalidad es proteger el derecho a la presunción de inocencia, la imagen y la reputación de las personas que están siendo investigadas pero aún no han sido condenadas.



Y señala que “cuando la Corte Suprema de Justicia filtra algunos aspectos y partes escogidas de la información que obra en el proceso contra el expresidente Uribe, no solo está violando la reserva sumarial, sino que está buscando generar en la opinión pública una percepción en relación con la culpabilidad del Presidente”.



Agrega que lo que busca la defensa del exmandatario con la renuncia a este derecho es que “los ciudadanos, en lugar de quedarse con la imagen que les genera el conocimiento fraccionado y direccionado de partes de ese expediente, puedan tener una visión completa del mismo con un acceso directo a toda la información y tener su propio juicio de valor”.



“Como la reserva sumarial está pensada para proteger a las personas que están siendo investigadas, en mi opinión es un derecho al que se puede renunciar, en particular si es el juez mismo el que está vulnerando la prohibición de hacer público lo que en el expediente consta”, enfatiza Nieto.

En efecto, ayer Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, radicó ante la Corte Suprema la solicitud de que se levante esa reserva, luego de que el pasado jueves anunciara que se procedería en ese sentido, para que los medios de comunicación y la comunidad en general “puedan constatar, de manera integral, la total inocencia” del proceder del exmandatario.



A su vez, el abogado Iván Cancino considera que Uribe tiene razón en pedir levantar la reserva sumarial, pues “en un proceso de tanta trascendencia, el país tiene que conocer todo el debate probatorio y la forma de interrogar de los jueces”.



Sobre las filtraciones que se han conocido alrededor del caso, el jurista encargado de la defensa del abogado Diego Cadena, implicado en el proceso, dijo que muchas se hacen “para que los testigos puedan conocer lo que han dicho y no contradecirse y otras para ir reiterando una conducta y que la gente quedé con la idea de que se dieron circunstancias negativas”.



“Si uno mira todo el acervo probatorio, jamás se puede hablar con contundencia y con claridad de la comisión de una conducta delictiva ni de Diego Cadena ni de Álvaro Uribe”, sostuvo Cancino, pero lamentó que, en su opinión, en la etapa procesal en la que está el caso la ley no permite que esta petición pueda prosperar.



Así también lo señala el penalista Augusto Ocampo al explicar que existen pronunciamientos judiciales que señalan que “la parte sumarial hasta antes de que cobre firmeza la resolución de acusación debe mantenerse en reserva”, por lo que, en su concepto, la petición del expresidente será “despachada adversamente por parte de la Corte”.



Entre tanto, el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández no es partidario de que el alto tribunal ceda a las pretensiones del político antioqueño: “Se prestaría para escogencia selectiva y para que cada cual destacara lo que le pudiera convenir, o para perjudicar a otro generando todo un caos e invadiendo la órbita propia de los jueces”.



De otra parte, ayer se generó un debate en torno a si, tras lo decidido por la Corte, Álvaro Uribe debe dejar a un lado su curul en el Senado o no.

Para algunos es claro que el alto tribunal aseguró en su comunicado que la detención domiciliaria del expresidente se dará “sin que resulte necesario solicitar de forma previa la suspensión en el ejercicio del cargo, por cuanto en el inciso final del Artículo 359 de la Ley 600 de 2000, se prevé la posibilidad de prescindirse de esta formalidad, pues no se advierte entorpecimiento de la buena marcha de la administración”, pero otras voces dice que es jurisprudencia aplica para miembros del Ejecutivo, no del Legislativo.

El abogado Diego Cadena, quien cumple su prisión domiciliaria en Cali, aseguró ayer que no se está inmolando ni por el expresidente Uribe ni por nadie.



‘Tutelatón’ por la libertad del expresidente

Entre las iniciativas que están liderando los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez para pedir su libertad está tomando fuerza la idea de una ‘tutelatón’, que pretende que por medio de acciones de tutela la Corte Suprerma de Justicia revoque su decisión.



En el portal web ‘La otra cara’ apareció publicada la propuesta ayer: “Iniciativa ciudadana presenta tutela contra la Corte Suprema de Justicia. Si quiere apoyar, descargue aquí el formato, diligéncielo y envíelo a estas direcciones en las respectivas ciudades”.



La idea fue respaldada por la congresista María Fernanda Cabal, quien publicó en su cuenta de Instagram una foto del exmandatario con el mensaje “Lo necesitamos libre porque salvó al país. ¡Ayudemos! Tutelatón”.



En las redes sociales también se ha recordado que Gustavo Petro, cuando era alcalde de Bogotá, acudió a este mecanismo para tratar de frenar la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría General por el lío de la recolección de basuras en esa ciudad.



De otra parte, varios de los integrantes del Centro Democrático han afirmado que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer defender los derechos políticos de Uribe y sus electores, que consideran vulnerados por el tribunal colombiano.